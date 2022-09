Kylian Mbappé annonce son rêve fou pour le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Maccabi Haïfa en Ligue des champions. Kylian Mbappé sera encore une fois au rendez-vous.

Kylian Mbappé a impressionné la semaine passée pour l'entrée en lice du PSG en Ligue des champions face à la Juve. En effet, le champion du monde a claqué un doublé, réaffirmant encore un peu plus son statut de leader au PSG. Ce mercredi soir, ses coéquipiers auront une nouvelle fois besoin de lui pour faire la différence contre le Maccabi Haïfa. En prolongeant à Paris il y a quelques semaines jusqu'en 2025 (2024 ?), Mbappé a réaffirmé son engagement pour son club et sa région. Comme il l'a de nouveau rappelé pour PSG TV, son but ultime est bien de remporter la Ligue des champions sous les couleurs franciliennes.

Mbappé, objectif C1 au PSG

« J'ai eu la chance de jouer tous les matchs de la Ligue des Champions jusqu’à la finale. J’ai découvert toutes les émotions possibles. Ce serait spécial de gagner ici à Paris. Mais gagner la Ligue des Champions, c’est gagner la Ligue des Champions. Gagner la Ligue des Champions, où que tu sois, quoi que tu fasses c’est gagner la Ligue des Champions. Mais bien sûr que pour moi, la gagner à Paris, ce serait le top », a notamment indiqué le champion du monde, qui devrait là faire plaisir aux fans du Paris Saint-Germain, qui comptent beaucoup sur lui pour leur apporter la première Ligue des champions de l'histoire du club. Mais la route s'annonce encore périlleuse, alors que les champions de France ont encore vécu un traumatisme important la saison dernière en coulant mentalement lors du match retour des huitièmes de finale de la compétition sur la pelouse du Real Madrid. Mais avec un Kylian Mbappé prolongé et avec la tête pleinement au PSG, il y a de quoi avoir encore des espoirs lors de cette nouvelle campagne européenne. Surtout que son trio avec Neymar Jr et Leo Messi n'a jamais été si prolifique.