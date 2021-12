Kylian Mbappé à Madrid, la provocation de Noël

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Du côté du Real Madrid, on a de plus en plus de mal à cacher son impatience de pouvoir signer avec Kylian Mbappé. Même Carlo Ancelotti n'hésite plus à en parler.

Dans une semaine, au moment où nous basculerons sur l’année 2022, la situation contractuelle de Kylian Mbappé va radicalement évoluer puisque la star du Paris Saint-Germain entrera dans les six derniers moins de son engagement avec le club de la capitale. Et le 1er janvier, l’attaquant français sera libre de négocier avec le club qu’il souhaite et de trouver un accord pour la suite de sa carrière. Même s’il semble évident que compte tenu de la prochaine double confrontation entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des champion, Kylian Mbappé ne fera aucune communication officielle sur son avenir madrilène, ou non. Du côté du club de Florentino Perez on piaffe clairement d’impatience. L’été dernier, ce sont les médias sportifs proche de la Maison Blanche qui avaient mis une pression énorme sur le possible transfert de Kylian Mbappé, ayant visiblement été informé par Madrid que quelque chose se tramait dans les coulisses. Mais cette fois du côté des Merengue, on passe à la vitesse supérieure en ce jour du réveillon de Noël.

Mbappé tête d'affiche du stade à 800 millions d'euros du Real Madrid

Ancelotti : "Bien sûr que Mbappé et Haaland aimeraient jouer dans le nouveau stade." @diarioas pic.twitter.com/o2WBvIMbBc — Real Madrid FR 🇵🇸 (@FranceRMCF) December 23, 2021

En effet, c’est Carlo Ancelotti en personne qui a évoqué le nom de Kylian Mbappé dans une interview accordée à AS à l’occasion de Noël. Sur fond de sapin de Noël, l’entraîneur du Real Madrid, qui avait pris les commandes du PSG le 30 décembre 2011 avant de partir en juin 2013, n’hésite pas à faire du joueur parisien le cadeau idéal pour l’ouverture de la nouvelle version ultra-moderne du stade Santiago-Bernabeu à priori dans le deuxième semestre 2022. Longuement interrogé par Joaquin Maroto, journaliste pour AS, Carlo Ancelotti est clair, un joueur comme Mbappé ne peut que rêve de venir jouer dans un tel stade qui a coûté 800 millions d’euros au leader du championnat d’Espagne. « Je veux être sur le banc du Real Madrid le joueur de l’inauguration du nouveau stade. Si je pense que des joueurs comme Mbappé et Haaland aimeraient jouer dans ce stade ? Bien sûr que oui ! Mais l’avenir de cette équipe est déjà écrit, et je ne sais pas ce que les joueurs vont faire…et j’espère que l’entraîneur sera le même (sourire) L’avenir du Real Madrid s’écrit déjà avec l’équipe actuelle avec les autres joueurs qui arriveront et qui feront que Madrid sera longtemps au sommet. Cela ne fait aucun doute », lâche l’entraîneur italien de 62 ans. Relancé sur le mercato hivernal, et la possible venue d’un joueur, Carlo Ancelotti passe son tour : « Non je ne demande pas de joueur cet hiver, je demande seulement que la pandémie s’arrête. »

Forcément, les propos de Carlo Ancelotti font déjà du bruit en Espagne et en France, même si Doha espère toujours parvenir à un accord afin de prolonger Kylian Mbappé. Cependant, chaque jour qui passe fait que l'on voit mal comment la star tricolore du Paris Saint-Germain acceptera dans les six derniers mois de son contrat, et au moment où il sera libre, de signer l'offre de prolongation tendue par Nasser Al-Khelaifi et Leonardo depuis de mois. Désigné meilleur joueur du monde par le directeur sportif brésilien du PSG, Mbappé est à une semaine de devenir le maître mondial du mercato.