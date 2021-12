Mbappé ira à Madrid, le PSG n'y croit plus

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Leonardo affirme que le PSG a encore la possibilité de faire signer une prolongation de contrat à Kylian Mbappé. Mais le choix de ce dernier est pourtant déjà fait et il n'y a plus aucun doute.

Dans moins de deux semaines, Kylian Mbappé sera en mesure de négocier les termes de son futur contrat, puisque sauf prolongation paraphée d’ici le 31 décembre à minuit, l’attaquant français sera libre de discuter avec un ou plusieurs clubs en vue de s’engager le 1er juillet prochain. La deadline se profile désormais sérieusement et les deux clubs concernés, à priori, par cette opération, à savoir le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, sont dans l’attente de la décision de l’ancien monégasque, lequel fête ses 23 ans. Du côté du PSG, Mbappé laisse planer le suspense, affirmant se sentir toujours aussi bien dans la capitale, sans toutefois dire qu’il va accepter l’offre transmise par Doha, et Leonardo affiche une « relative » confiance, comme récemment sur Europe 1. « Tout le monde le sait, nous voulons le garder le plus longtemps possible. C’est une situation très particulière car on parle du meilleur joueur au monde qui arrive en fin de contrat (…) S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’ils vivent tout cela très tranquillement. Mais c’est une situation compliquée, dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie à Paris et qu’on doit respecter leur position. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités de le prolonger. J’y crois », a prévenu le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain.

Leonardo croit que Mbappé peut prolonger au PSG

Du côté du Real Madrid, on n’est pas du tout perturbé par les déclarations de Leonardo, Florentino Perez étant persuadé qu’il s’agit de l’énergie du désespoir pour le dirigeant du PSG qui a compris que Kylian Mbappé avait fait son choix et qu’il est inutile d’insister sur ce sujet. Journaliste au sein de la rédaction d’AS, Marco Ruiz annonce que le champion du monde français a fait son choix et le suspense ne concerne plus que la date de l’officialisation de sa signature avec la Maison Blanche. « Comme nous l’avons appris de sources proches de la star, sa famille et lui discutent actuellement de la nécessité d’attendre ou pas que le match retour de Ligue des champions entre Madrid et Paris soit jouée pour officialiser sa décision, mais il a fait le choix de signer avec le Real Madrid depuis longtemps », explique le journaliste, qui affirme que du côté de Kylian Mbappé on craint qu’une annonce faite dès les premiers jours de janvier laisse ensuite planer le doute sur ses performances à venir lors de la double confrontation PSG-Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions.

Le média sportif espagnol indique d’autre part que même du côté du Paris Saint-Germain on est désormais conscient que la prolongation de Kylian Mbappé ne se fera pas, mais que la relation est bonne entre la star tricolore et le PSG et que Mbappé ne plantera pas trop rapidement un couteau dans le dos du club de la capitale. Même s’il signe très vite avec le Real Madrid, tout cela restera confidentiel jusqu'au moment le plus adapté pour que l'attaquant puisse officialiser sa venue chez les Merengue.