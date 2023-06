Kylian Mbappé à Liverpool, le coup de tonnerre ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Annoncé proche du Real Madrid après avoir révélé son intention de ne pas prolonger, Kylian Mbappé pourrait faire l'objet d'une offre de transfert incroyable de la part de Liverpool, révèle un agent bien placé.

Jurgen Klopp, qui s’est souvent plaint du manque de moyens en levant les yeux au ciel en constatant que Manchester City pouvait recruter à fonds perdus, risque de ne pas en croire ses yeux. Liverpool pourrait réaliser l’investissement du siècle afin de récupérer Kylian Mbappé en provenance du PSG cet été. C’est ce qu’affirme l’agent FIFA Marco Kirdemir, interrogé sur Radio Marca et qui en profite pour faire une révélation tonitruante sur l’avenir de l’attaquant français. Depuis sa lettre ouverte à son club et aux médias sur sa volonté de ne pas prolonger, Mbappé a remis la suite de sa carrière sur le devant de la scène.

Liverpool, un rêve pour Mbappé

Le PSG est mécontent et envisage de le vendre s’il venait à persister dans cette stratégie qui serait dévastatrice s’il quittait Paris pour zéro euro dans un an. Un transfert au Real Madrid est de plus en plus fréquemment évoqué, même si les deux clubs n’osent pas vraiment négocier ouvertement. La formation espagnole n’a pas envie d’être encore le dindon de la farce, et le PSG n’a pas envie d’être en position de faiblesse en demandant un montant pour un transfert. Et si un nouveau venu venait tout régler ? Liverpool fait partie des destinations qui font rêver Kylian Mbappé, qui n’a jamais hésité à expliquer que le club de la Mersey était son préféré en Premier League.

Et cela pourrait bien se concrétiser cet été avec une tentative d’envergure. Proche du clan Mbappé, l’agent qui habite à Madrid est donc bien placé pour connaitre les différents échos, d’autant plus qu’il a souvent à faire avec les investisseurs qataris dans ses différents dossiers. « J’ai parlé avec des gens qui sont proches de la famille qui gère le PSG, et ils m’ont dit qu’ils étaient vraiment très en colère. Ils étaient persuadés qu’il allait renouveler et ils sont très déçus. L’Emir aussi. Liverpool concurrence désormais le Real Madrid et veut payer une fortune pour Mbappé », a livré Marco Kirdemir, qui assure que les Reds sont prêts à lâcher 250 millions d’euros hors bonus pour s’offrir Mbappé, avec la bénédiction d’un PSG qui ne veut surtout pas le voir rejoindre le Real Madrid.

Le PSG dans le coup pour faire monter les enchères ?

Un montant incroyable pour un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat, mais qui démontre qu’une surprise est toujours possible dans ce dossier. Même si la perspective de voir le Qatar agiter tous les drapeaux possibles afin de faire monter les enchères et montrer au Real Madrid qu’il n’est pas en position de force n’est pas à écarter. Car pour le moment, Liverpool et les médias anglais se sont montrés très discrets sur le sujet d’une arrivée de Mbappé en Premier League cet été.