Kylian Mbappé : 240 millions d’euros, le Real achève le PSG

Le Real Madrid attend sagement de pouvoir boucler la venue de Kylian Mbappé. L'offre est prête, et elle est vertigineuse. Le PSG prépare la riposte.

Rarement un mois d’octobre aura été aussi chaud au niveau du mercato. En plein cœur de la saison, le dossier Kylian Mbappé a pris plusieurs tournants ces dernières heures. L’attaquant du Paris SG a pris la parole pour donner sa version sur l’été dernier. Florentino Pérez a surenchéri en affirmant qu’il ferait tout pour conclure rapidement sa signature en janvier 2022. Leonardo et le PSG ont bondi en demandant au Real Madrid de se calmer et de respecter le contrat encore en place. Mais plus que jamais, Kylian Mbappé est en position de force, et donc le club espagnol également. Car l’attaquant champion du monde l’a confié dans son entretien à L’Equipe de ce mardi, c’est le Real Madrid et rien d’autre qu’il voit pour son avenir. Résultat, Florentino Pérez peut préparer le coup de grâce sans sourciller. Selon Nicolo Schira, l’offre est prête.

#RealMadrid are confident to sign Kylian #Mbappè as free agent. Florentino #Perez has offered a 6-years contract to the french striker with a salary around €40M/year. #PSG don’t want to lose him and will make a new bid to try to extend the contract (expires in June). #transfers