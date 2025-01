Kvara signe au PSG et défie Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG repart sur de grands investissements en attaque avec le forcing pour faire signer Kvaratskhelia en provenance de Naples. L'ailier géorgien vise le Ballon d'Or.

Très satisfait de son effectif en début de saison, comme il l’a fait savoir ouvertement en conférence de presse, Luis Enrique a changé d’avis. Alors que les difficultés à marquer des buts ont été pointées du doigt, l’entraineur du PSG a bien décidé de se séparer de Randal Kolo-Muani pour faire de la place en attaque. Mais pour le moment, pas de nouveau buteur en vue, car Luis Campos finalise la venue de Khvicha Kvaratskhelia avec Naples. L’ailier géorgien au skype atypique est un joueur fantasque, grand provocateur et capable de mettre le feu dans les défenses adverses. Surtout quand il y a des espaces.

Suivi par le PSG depuis l’été dernier, et notamment son explosion à l’Euro, l’ancien ailier du Rubin Kazan a rapidement été séduit par l’idée de rejoindre les lumières de la ville parisienne. Il n’a même pas regardé ce qui lui était offert en Premier League et a décidé de rejoindre le champion de France, où son statut va clairement changer. Cela tombe bien, le joueur géorgien a aussi envie de se mettre dans une nouvelle dimension, lui qui a des objectifs personnels très élevée selon les médias géorgiens.

Kvara vise le Ballon d'Or avec le PSG

En effet, avec son exposition à Paris et la volonté affichée du PSG de gagner un jour la Ligue des Champions, Kvaratskhelia pourrait accomplir deux de ses rêves. Ceux que Kylian Mbappé n’a jamais pu réaliser avec Paris, et pour lesquels il a rejoint le Real Madrid. « Kvara a redonné le goût du foot aux Géorgiens. Il a réalisé l’un de nos plus grands rêves : voir l’équipe nationale à l’Euro. La qualification pour les 8es de finale est le plus grand moment du football indépendant géorgien. Son rêve est de gagner la Ligue des champions et le Ballon d’or. Est-ce qu’il pourra le faire au PSG ? Le temps nous le dira », confie ainsi le journaliste Kakha Dgebuadze au Parisien.

Nul doute que les supporters parisiens rêvent de voir cette prédiction se réaliser, au moment même où Kylian Mbappé a pris son envol au Real Madrid avec l’ambition, lui aussi, de remporter le Ballon d’Or dans les années à venir.