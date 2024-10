Kolo Muani voudrait quitter le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Randal Kolo Muani dispose d’un temps de jeu famélique au PSG, et l’attaquant des Bleus ne supporte plus cette situation, à tel point qu’il pourrait exiger son départ de la capitale française lors du mercato hivernal selon un spécialiste du mercato.

Plus d’un an après son transfert au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani ne s’est toujours pas imposé comme un titulaire aux yeux de Luis Enrique. C’est même tout l’inverse puisque les semaines passent, et l’ancien Nantais semble de moins en moins haut dans l’estime de son entraîneur. Dimanche soir à Nice, l’ancien sélectionneur de l’Espagne avait fait un effort en titularisant « Kolo » à la pointe de son attaque. Mais l’expérience lui a déplu, à tel point que l’ancien Nantais a été remplacé dès la mi-temps par Lee Kang-In. La situation devient intenable pour Kolo Muani, qui n’y arrive pas au PSG.

🚨🆕 #PSGNews 🇫🇷

Paris Saint-Germain striker Randal Kolo Muani is considering leaving the club in the January transfer window as he feels he is not getting enough playing time. pic.twitter.com/Dl23lkpVfU — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 8, 2024

Et que cela soit de sa faute ou celle de son entraîneur, le résultat est le même et Paris est le grand perdant de l’histoire, après avoir payé près de 100 millions d’euros pour recruter le joueur à Francfort en août 2023. Même si Didier Deschamps continue de lui faire confiance en Equipe de France pour le moment, Randal Kolo Muani a bien conscience que ce ne sera pas éternel, s’il ne retrouve pas du temps de jeu et des performances plus conformes à son standing. C’est pour cette raison que l’ancien attaquant du FC Nantes envisage désormais un départ dès le mercato hivernal de manière sérieuse, selon le journaliste Ekrem Konur.

Kolo Muani favorable à un départ en janvier

« L’attaquant parisien Randal Kolo Muani envisage de quitter le PSG cet hiver car il estime qu’il n’a pas assez de temps de jeu » a publié le journaliste sur son compte X. Une information qui change la donne pour le Paris SG, qui était ouvert à un départ de son joueur l’été dernier, mais qui s’était heurté au refus de ce dernier, lequel était encore décidé à ce moment à s’imposer dans la capitale française. Peut-être sous l’impulsion de ses conseillers et de sa famille, Randal Kolo Muani a vraisemblablement changé d’avis et envisage désormais un départ, si possible dès le mois de janvier. Reste que, comme indiqué ces derniers jours, Paris ne bradera pas son joueur.

Certes, le champion de France en titre ne reverra pas la couleur des 100 millions d’euros investis l’été dernier, mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos vont tenter de limiter la casse au maximum. Il faudra donc signer un joli chèque au PSG pour récupérer l’attaquant de 25 ans, et la question est de savoir si des clubs se montreront intéressés en cours de saison.