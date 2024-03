Kolo Muani déjà vendu, le PSG n'a plus le choix

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Peu utilisé en début de saison, Gonçalo Ramos revient peu à peu dans les petits papiers de Luis Enrique. Mais la question de son avenir va se poser au mercato et le PSG pourrait le vendre en cas de belle offre.

Titulaire avec la sélection portugaise, Gonçalo Ramos ne s’est pas encore imposé au Paris Saint-Germain. Depuis le début de la saison, Luis Enrique a beaucoup utilisé Kylian Mbappé au poste d’avant-centre, un choix dont l’ancien buteur de Benfica a logiquement fait les frais. Ces dernières semaines, Gonçalo Ramos revient peu à peu dans les petits papiers de Luis Enrique, mais la question de son avenir se pose tout de même. En effet, le PSG pourrait vendre son attaquant en cas de belle offre l’été prochain, et les courtisans ne manquent pas. L’AC Milan, l’Atlético de Madrid et des clubs de Premier League sont intéressés par le profil du buteur de 22 ans. Une chose est certaine, le Paris Saint-Germain ferait une grosse erreur en vendant Gonçalo Ramos après une seule année au PSG selon Jonathan Johnson, spécialiste du mercato pour CBS Sports.

« Je pense que ce serait une grosse erreur » estime le journaliste dont les propos ont été relayés par PSG Talk, avant de poursuivre. « Je pense que Ramos a montré que lorsqu’on lui donne du temps de jeu, il peut être dangereux pour les défenses adverses et précieux devant le but. Il a toujours cet instinct du buteur qu’il avait à Benfica. Ce serait une grosse erreur de s’en débarrasser après seulement une année, au moment où Kylian Mbappé va partir. A mon avis, le plus gros point d’interrogation, c’est plutôt Randal Kolo Muani » analyse le journaliste, convaincu que le PSG doit prioritairement vendre Randal Kolo Muani plutôt que Gonçalo Ramos. La question est néanmoins de savoir qui a la plus grosse cote sur le marché des transferts. Un autre scénario s’offre aux dirigeants parisiens : conserver les deux attaquants lors du mercato en espérant qu’ils parviennent à s’imposer lors de leur deuxième saison sous le maillot bleu et rouge du PSG.