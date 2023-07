Kolo Muani c'est non, le PSG laisse tomber

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG cherche toujours son attaquant au mercato. Ces derniers jours, il semblait que la piste menant à Randal Kolo Muani soit parmi les plus prioritaires. Il n'en est finalement rien, le PSG renonce à prendre le jeune français.

Un jeune attaquant français de 24 ans, né à Bondy, cela avait tout pour devenir la recrue parfaite au PSG. On ne parle pas de Kylian Mbappé mais bien de Randal Kolo Muani. L'ancien nantais a vécu une superbe saison 2022-2023 avec des performances de haut niveau à Francfort et en Equipe de France. Logiquement, le PSG s'est placé sur lui dans la quête d'un attaquant la saison prochaine. Par rapport aux Kane ou Osimhen, Kolo Muani a tout du joueur bon marché selon les finances parisiennes bien entendu. Selon l'Equipe, le club parisien en avait fait sa priorité d'achat ces dernières semaines. Mais, rien n'avait évolué pour autant chez le joueur comme au PSG.

Le PSG zappe Kolo Muani, il a trouvé mieux

Au contraire, le PSG multiplie les autres pistes chez les jeunes attaquants prometteurs avec Gonçalo Ramos de Benfica ou Dusan Vlahovic de la Juventus. Pourquoi un tel revirement ? Kolo Muani a t-il snobé le club parisien comme au début du mercato ? Non, c'est même plutôt l'inverse comme le révèle le journaliste de France Bleu Paris Bruno Salomon. « Pour le dossier Randal Kolo Muani, sauf retournement de situation l'attaquant ne viendra pas. Selon nos infos, le Psg a fermé la porte des négociations. Une source proche du dossier nous indique « Il n'est plus dans la course. C'est fini ! » », a t-il écrit sur Twitter.

A en croire ces informations, le PSG n'a plus besoin de recruter Randal Kolo Muani. Il a trouvé mieux sur le marché avec un joueur susceptible d'arriver très prochainement à Paris. Dommage pour Randal Kolo Muani qui aurait apporté une touche française au club parisien. Le jeune homme s'entend notamment bien avec Kylian Mbappé. L'envie de départ de ce dernier a peut-être influencé cette décision. Sans Mbappé, l'option Kolo Muani devenait moins intéressante. Qui sera finalement l'heureux élu ? On le saura bien vite mais le PSG a intérêt à avoir déniché un très bon attaquant à la place du prometteur Kolo Muani.