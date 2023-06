Le drame Sergio Rico, le PSG rattrape Keylor Navas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans un état stable mais grave après un accident de cheval, Sergio Rico suscite l’inquiétude au PSG et dans le monde du football. Sportivement, le club parisien est aussi bien obligé de tenir compte de cette situation.

Numéro deux dans la hiérarchie des gardiens de but du Paris Saint-Germain derrière Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico est une doublure parfaite de l’international italien dans l’esprit des dirigeants parisiens. Discret, très professionnel et plutôt bon lorsque l’on fait appel à lui, Sergio Rico coche toutes les cases pour être le numéro deux du PSG, rôle qu’il occupe depuis le départ de Keylor Navas en prêt à Nottingham Forest.

L’international costaricien réalise de son côté une belle saison en Premier League et le plan de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos était de lui trouver une porte de sortie définitive à la fin de la saison. Cela étant, à en croire les informations du site Futbol Centro America, le drame qui touche Sergio Rico est de nature à chambouler les plans du Paris SG lors du prochain mercato estival. C’est ainsi que le média dévoile que le champion de France en titre a de grandes chances de décider de conserver Keylor Navas dans son effectif pour la saison à venir. Une décision de prudence, sachant que la priorité est bien évidemment donnée à l'état de santé du gardien touché à la tête et au cou dimanche lors d'une chute de cheval, et actuellement hospitalisé dans un état grave depuis quatre jours.

Keylor Navas conservé par le PSG cet été ?

Le retour de Navas serait une situation loin d’être idéale, notamment pour le titulaire Gianluigi Donnarumma. Mais le club parisien n’a pas l’intention de recruter un nouveau gardien et le Costaricien pourrait donc honorer son ultime année de contrat dans la capitale française. Il sera maintenant de la responsabilité du prochain entraîneur, Luis Enrique, José Mourinho ou un autre, de définir qui sera le gardien n°1 et qui sera le gardien n°2 du Paris Saint-Germain. Retour vers le passé pour le club parisien, qui pensait avoir définitivement réglé sa hiérarchie des gardiens en exilant Keylor Navas pour faire la place à Gianluigi Donnarumma. Mais le drame qui a touché Sergio Rico a tout chamboulé y compris sur le plan sportif.