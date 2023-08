Kolo-Muani au PSG, Ekitike ne fait pas le poids

En quête de renforts offensifs, le PSG cible Randal Kolo-Muani et tente d’insérer Hugo Ekitike dans le deal afin de faire baisser le prix de l’international français. Mais le club allemand ne l’entend pas de cette oreille.

Lundi soir, le Paris Saint-Germain a officialisé la venue de son nouvel attaquant en la personne de Gonçalo Ramos, prêté avec une option d’achat estimée à 80 millions d’euros bonus compris. Un renfort de poids pour le PSG à une semaine de la première journée de Ligue 1, mais l’état-major parisien n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont toujours ciblés pour occuper les couloirs de l’attaque parisienne au même titre que le polyvalent Randal Kolo-Muani, capable de jouer sur un côté ou à la pointe de l’attaque.

Hugo #Ekitike, he remains a candidate for @Eintracht as a possible replacement for Kolo Muani. #SGE



But as reported, Eintracht demands €100m + add-ons for Kolo Muani - without swap deals.



Elye #Wahi, also an interesting candidate. Talks took place. But the are more options.… pic.twitter.com/PPfw426jcr