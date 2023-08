Kolo-Muani au PSG, Ekitike dit non

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré une bonne préparation avec le PSG, Hugo Ekitike est poussé vers la sortie par sa direction qui souhaite s’en séparer. Mais le futur choix de l’attaquant parisien pourrait compromettre la venue de Randal Kolo-Muani.

Désireux de faire le ménage au sein de son effectif avant la fin du mercato, le Paris Saint-Germain a montré le chemin de la sortie à plusieurs indésirables. En plus de tous ceux qui garnissent le loft depuis le mois de juillet, le PSG a fait savoir à Marco Verratti, Neymar ou encore à Hugo Ekitike qu’ils n’entraient pas dans les plans du club à l’avenir. En ce qui concerne l’ex-attaquant du Stade de Reims, cette décision peut surprendre dans la mesure où il sort d’une préparation aboutie.

Ekitike refuse Everton et Francfort, avantage Lens

Certains attendaient de lui qu’il soit la doublure de Gonçalo Ramos, après une première saison d’acclimatation au sein du club parisien. Il n’en sera finalement rien puisque Hugo Ekitike a officiellement été mis sur le marché par le Paris Saint-Germain. Une information qui a suscité l’intérêt de plusieurs clubs. Everton a d’ores et déjà dégainée une proposition -acceptée par le PSG- à hauteur de 35 millions d’euros, mais Hugo Ekitike n’est pas chaud pour rejoindre les Toffees pour l’instant.

Francfort et Lens sont également à l’affût, deux projets qui emballent davantage le jeune buteur français. Le Paris Saint-Germain aimerait l’envoyer à Francfort afin de faciliter la venue de Randal Kolo-Muani… mais Hugo Ekitike ne fera pas ce cadeau au club de la capitale. Et pour cause, L’Equipe nous apprend qu’entre Francfort et Lens, l’ancien buteur du Stade de Reims a une nette préférence pour le projet des Sang et Or, qui cherchent toujours un attaquant pour compenser le départ de Loïs Openda au RB Leipzig pour 45 millions d’euros au mois de juillet.

Le PSG va devoir payer Kolo-Muani au prix fort

Il s’agit maintenant de voir si le club dirigé par Franck Haise est prêt à poser 30 millions d’euros sur la table pour recruter Hugo Ekitike, lequel devra par ailleurs faire de gros efforts sur son salaire par rapport à ce qu’il percevait au Paris SG. Si cela se confirme entre Lens et Ekitike, le PSG devra donc payer Kolo-Muani plein pot. Francfort réclamant près de 100 millions d’euros, il s’agit maintenant de voir si le transfert peut être remis en cause ou si Nasser Al-Khelaïfi s’alignera sur les exigences allemandes.