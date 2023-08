Neymar est dépressif, l'argent du PSG le sauve

L'évolution du cas Kylian Mbappé pourrait aider Neymar. Le Brésilien se révèle être la principale star sur laquelle le PSG peut compter. Mais, Neymar a t-il vraiment envie de s'inscrire sur le long terme à Paris ? Son ex-agent en doute énormément.

L'heure de Neymar est-elle enfin arrivée à Paris ? Depuis son transfert retentissant en 2017 à 222 millions d'euros, le Brésilien a perdu beaucoup de crédit au PSG. Il a enchaîné les blessures mais surtout les polémiques hors-terrain, perdant beaucoup de temps de jeu en six années passées à Paris. Toutefois, 2023 s'annonce peut-être comme le renouveau pour lui au sein du club parisien. Lionel Messi s'en est allé et Kylian Mbappé prépare déjà son départ au Real en 2024. Neymar a tout pour devenir la nouvelle figure de proue du PSG. Encore faut-il qu'il le veuille.

Son ancien agent André Cury en doute. Le célèbre intermédiaire brésilien est à l'origine de nombreux transferts de joueurs brésiliens en Europe dont Vinicius, Rodrygo et Neymar en 2013. Cury a bien voulu parler de ces transferts au journal espagnol AS. Il a livré ses secrets mais aussi son ressenti sur les joueurs brésiliens et en particulier Neymar. Selon lui, le joueur regrette amèrement son transfert au PSG et ne rêve que de quitter le club parisien. Mais, ses envies salariales bloquent tout transfert à ce jour.

Andre Cury: "When Neymar was making the decision to join PSG, all of his friends told him to stay, but he didn't listen... Two months after leaving, he wanted to come back, but it couldn't happen." pic.twitter.com/zgEeGCfnKL