Kimmich et Yoro, le PSG va attaquer très fort ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Quelle dernière ligne droite pour le PSG au mercato ? Luis Campos a deux gros objectifs en tête, qui seront très compliqués. Difficile de savoir si des plans B sont en cours mais Paris se bouge pour terminer fort.

Le PSG a bouclé une signature ces dernières heures, c’est celle de Gabriel Moscardo, prometteur milieu de terrain brésilien qui n’avait pas réussi sa visite médicale, et faisait depuis l’objet de négociations entre le Corinthians et Paris pour trouver un accord qui permette de satisfaire tout le monde. Le joueur arrivera donc cet été, et cela ne règle pas le problème du milieu de terrain, Luis Enrique appréciant toujours la possibilité d’avoir un joueur d’impact donnant le ton dans les matchs de Ligue des Champions notamment. Un choix à faire en raison de la baisse de régime évidente de Manuel Ugarte après un début de saison éclatant.

Selon L’Equipe, le PSG va tenter jusqu’au bout de faire plaisir à son entraineur, et ambitionne de faire venir Joshua Kimmich. Le métronome allemand a perdu de son importance au Bayern Munich, et ne semble pas fermé à un départ. Mais à tous les niveaux, tout indique que Kimmich est plus enclin à partir en fin de saison, qu’au milieu de celle-ci. Néanmoins, cela n’empêche pas Paris de passer à l’offensive si l’opportunité arrive.

L’autre gros dossier est celui du défenseur central, car malgré des débuts où il est très sollicité, Lucas Beraldo n’a pas forcément encore l’étoffe de régler les problèmes de la charnière pour les gros matchs européens. Le PSG veut se payer Leny Yoro, mais Lille, par le biais de son président Olivier Letang, ferme violemment la porte. Cela ne va pas calmer le champion de France, qui va faire une proposition à plus de 50 millions d’euros. Il faut dire que Luis Campos et Jorge Mendes, l’agent du jeune défenseur lillois, sont de mèche et cela peut déboucher sur une proportion historique à même de faire réfléchir le LOSC.

Deux pistes repoussées à l'été, des recrues quand même ?

La fin de mercato s’annonce donc bouillante à Paris, et il reste à savoir si le PSG continuera de tenter des coups si ceux menant à Kimmich et Yoro n’aboutissent pas. Et notamment si Luis Campos fera de gros efforts financiers pour recruter des joueurs au mois de janvier, alors que justement l’Allemand et le jeune tricolore pourraient signer en fin de saison. Un petit casse-tête qui démontre toutefois que le PSG va continuer à s’affairer dans la semaine à venir.