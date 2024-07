Kimmich au PSG, le Qatar fixe le prix

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Bien parti pour recruter Joao Neves, dont le transfert doit encore être officialisé, le PSG aimerait s’offrir un second milieu. La piste Joshua Kimmich est étudiée mais dans ce dossier, Paris ne fera pas de folies.

Luis Enrique souhaitait que son milieu de terrain soit renforcé lors du mercato, l’entraîneur du Paris Saint-Germain devrait être ravi de la tournure des évènements. Certes, le mercato estival a mis du temps avant de se décanter, mais il semblerait que les choses avancent dans le bon sens pour le champion de France en titre. La preuve, la signature de Joao Neves en provenance du Benfica Lisbonne est imminente. Un accord quasi-total a été trouvé entre les deux clubs tandis que l’international portugais souhaite lui rejoindre le PSG depuis plusieurs semaines. Mais la venue de Joao Neves ne suffit pas à combler les exigences de Luis Enrique, qui attend un second renfort dans l’entrejeu.

Le club de la capitale est attentif à la situation de Joshua Kimmich, en fin de contrat en 2025 avec le Bayern Munich, qui souhaite s’en séparer. Comme indiqué lundi, le PSG a pris des renseignements auprès du club bavarois et sait désormais à quoi s’en tenir. Il n’est pas exclu que Paris accélère très vite sur ce dossier, mais pas à n’importe quel prix. Selon les informations du média espagnol El Nacional, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont décidé qu’ils ne montreront pas au-dessus de la barre des 50 millions d’euros pour un joueur à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. La question est maintenant de savoir si le Bayern Munich réclame plus ou moins que cette somme, une information capitale qui n’a pas encore filtré.

Le PSG ne veut pas dépasser 50 ME pour Kimmich

Pour le PSG, le coût total de l’opération risque en tout cas de chiffrer car le salaire du joueur est lui colossal (11 millions d’euros par an), et c’est précisément pour cette raison que le club bavarois veut s’en séparer. Pour combler les attentes de son entraîneur Luis Enrique, le Paris Saint-Germain pourrait tout de même se résoudre de faire l’effort sur le salaire de Joshua Kimmich en estimant que la venue de l’international allemand pour un prix aussi raisonnable est une vraie opportunité de marché à ne pas manquer. Reste que pour l’instant, celui qui est aussi bien capable de jouer latéral droit ou milieu de terrain n’a toujours pas donné son feu vert pour rejoindre le PSG. Un détail de poids qui pourrait faire capoter le deal et ainsi froisser à la fois les dirigeants du Bayern Munich et ceux du Paris SG.