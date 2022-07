PSG : Khephren Thuram d'urgence à Paris, Campos lance l'assaut

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Afin de renforcer l’entrejeu du Paris Saint-Germain en vue de la saison à venir, Christophe Galtier rêve de recruter Khephren Thuram, son ancien milieu de terrain à Nice.

Depuis son arrivée à la direction sportive du club de la capitale française, Luis Campos s'attelle à une première mission, celle de renforcer le milieu parisien. Point faible des dernières saisons, ce secteur de jeu a déjà été complété par Vitinha, arrivé en provenance de Porto pour 40 ME. Mais Paris ne compte pas s’arrêter là, car même si le PSG est déjà bien fourni au milieu avec un cadre comme Verratti, Campos veut encore faire venir un titulaire en puissance. Ces dernières semaines, les noms de Renato Sanches et Seko Fofana ont circulé autour du Parc des Princes. Sauf que les exigences financières de Lille pour le Portugais et de Lens pour l’Ivoirien ont refroidi le duo Campos - Galtier. C’est donc pour cette raison que les deux anciens compères du LOSC ont coché un autre nom pour compléter le duo Verratti - Vitinha. Il s’agit de Khephren Thuram.

Khephren Thuram plutôt que Renato Sanches et Seko Fofana ?

Mercato : le PSG veut accélérer sur Khephren Thuram



Éclatant sous les ordres de Christophe Galtier la saison passée à Nice, le joueur de 21 ans est effectivement ciblé par le PSG, contre qui il avait notamment brillé en Coupe de France. Pour faire plaisir à son entraîneur, Campos a donc commencé à discuter avec l’entourage du fils de Lilian. Un dialogue plutôt positif pour le moment, vu que selon les informations de L’Equipe, Khephren Thuram n’est « pas insensible à l'intérêt que lui manifeste le PSG ». Convaincu par le projet sportif, le milieu sous contrat jusqu’en 2025 a clairement envie de rejoindre Paris. Sauf que pour l’instant, son club de l’OGCN ne compte pas le lâcher, vu que Lucien Favre le considère comme intransférable, au même titre qu’Amine Gouiri. Mais le Gym cherchera-t-elle à aller au bras-de-fer avec son jeune talent en passant à côté d’un chèque de 20 ME ? Pas si sûr, surtout si le PSG et Thuram venaient à trouver un accord au cours des prochains jours. En tout cas, à l’approche du premier match important de la saison, à savoir le Trophée des Champions contre Nantes le 31 juillet prochain, Campos continue de définir les contours du groupe de Galtier.