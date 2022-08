Keylor Navas payé par le PSG pour partir !

Dans : PSG.

Keylor Navas est plus que jamais sur le départ au PSG, où Christophe Galtier a annoncé que Gianluigi Donnarumma était son titulaire.

Joueur au professionnalisme irréprochable, Keylor Navas n’a pas bronché durant la préparation du Paris Saint-Germain, malgré son déclassement officiel au rang de doublure de Gianluigi Donnarumma. Cela étant, il est clair pour l’ancien gardien du Real Madrid qu’un départ du PSG est urgent afin de retrouver un statut de titulaire, si possible dans un club qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. C’est à Naples que l’international costaricien est susceptible de rebondir dans les jours à venir. Et pour cause, le troisième de la Série A en 2021-2022 hésite entre Keylor Navas et Kepa Arrizabalaga mais selon les informations d'Il Mattino, le PSG est prêt à faire de gros efforts financiers pour rendre possible le départ de Keylor Navas vers la Série A. Ce qui intéresse grandement le président napolitain Aurélio De Laurentiis…

Keylor Navas à Naples... et payé par le PSG ?

Selon les informations du média italien, le Paris Saint-Germain ne réclamera pas une grosse indemnité de transfert pour Keylor Navas. Au-delà de ce point important, le champion de France en titre serait prêt à contribuer au salaire du gardien de 35 ans jusqu’en juin 2024, chose quasiment inédite dans l’histoire du football dans le cadre d’un transfert et non d’un prêt. Concrètement, le PSG accepterait de vendre Keylor Navas à Naples dans le but d’économiser la somme représentant 100 % de son salaire. Mais pour rendre l’opération possible, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi accepteraient de payer un petit pourcentage des émoluments du gardien costaricien. Pour l’heure, on ne sait pas encore la part du salaire de Keylor Navas que le PSG est prêt à prendre en charge. Une chose est certaine, cette nouvelle donne risque de plaire aux dirigeants de Naples et ainsi permettre à Keylor Navas de rejoindre un club qualifié pour la prochaine Ligue des Champions et dans lequel il sera titulaire.