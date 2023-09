Keylor Navas écoeuré par le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

De retour de prêt et encore tout proche de partir cet été, Keylor Navas est finalement là pour aller au bout de son contrat. Mais sa rancoeur contre le PSG est réelle et perceptible.

Poussé dehors deux ans de suite, Keylor Navas est encore et toujours parisien cette saison. L’an dernier, il avait accepté de rejoindre Nottingham Forest en prêt car on lui annonçait un rôle de numéro 3. Cette saison, il a encore été envoyé ailleurs, l’Inter Milan souhaitant même profiter de cette situation pour récupérer l’ancien portier du Real Madrid à très bas prix. Mais le PSG n’a pas voulu passer pour un pigeon, et avec l’accident grave vécu par Sergio Rico, a décidé de garder le Costaricien dans le club en tant que numéro 2. Ce jeudi, Luis Enrique a affirmé qu’il était très satisfait par l’état de forme et de performance des quatre gardiens, et qu’il déciderait qui jouerait à chaque match, même s’il ne fait aucun doute que Gianluigi Donnarumma a été confirmé comme numéro 1.

Navas en veut plus au PSG qu'à Donnarumma

Néanmoins, la présence d’un ancien vainqueur de la Ligue des Champions, qui a encore de l’ambition, dans ses pattes pourrait le déranger. La concurrence n’est pas forcément saine, sachant que les deux gardiens ont parfois été mis en rivalité avant chaque rencontre pour savoir qui allait débuter, lors de la première saison de Mauricio Pochettino au club. C’est désormais plus clair, mais Navas arrive-t-il à digérer cette situation ? Selon une source proche du club interrogée par L’Equipe, l’ancien du Real Madrid n’est pas des plus heureux, même s’il en veut beaucoup plus au PSG, qu’à Donnarumma lui-même. « Navas a plusieurs fois manifesté son mécontentement à la suite du recrutement de Donnarumma, et du fait qu’il n’était plus titulaire. Mais j’ai senti que c’était plus envers les dirigeants qu’envers son partenaire », a fait savoir un acteur du centre de formation parisien. Le gardien du Costa Rica n’a jamais compris comment le PSG avait pu mettre le paquet sur l’Italien, alors qu’il sortait de deux saisons pleines, avec une finale et une demi-finale de la Ligue des Champions au menu.