Kean au PSG, Leonardo tente une drôle d'offre !

Prêté sans option d’achat par Everton au PSG cette saison, Moise Kean fait l’objet d’intenses négociations au mercato.

A plusieurs reprises, l’international italien de 21 ans a fait savoir qu’il souhaitait rester au Paris Saint-Germain. Les négociations sont toutefois très serrées entre Everton et le vice-champion de France en titre, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’ayant pas l’intention de trop taper dans le budget transfert de l’été pour recruter Moise Kean. C’est ainsi que selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG envisage une solution qui n’avait pas encore été évoquée jusqu’à maintenant pour conserver le buteur formé à la Juventus Turin au sein de son effectif. En raison du contexte global, Paris aimerait convaincre Everton de lui prêter Moise Kean pour une seconde saison de suite.

« Le Paris Saint-Germain a demandé le prêt payant de Moise Kean pour une saison de plus. Everton ne décidera de l’avenir de Moise Kean qu’après avoir nommé son nouveau manager (ndlr : après le départ de Carlo Ancelotti au Real Madrid). Le prix fixé par Everton est toujours de 45 ME » a publié le spécialiste du mercato, pour qui les Toffees sont dans une position de stand-by dans le dossier de Moise Kean en raison du départ brutal de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Logiquement, le club de Premier League attend de nommer son futur entraîneur pour prendre une décision définitive. Dans le cas où le prochain manager d’Everton compte sur Moise Kean, alors les Toffees pourraient tenter de convaincre l’Italien de rester. Cela paraît tout de même compromis, le buteur transalpin ayant très clairement fait savoir à ses dirigeants que son ambition était de continuer à jouer avec Neymar, Kylian Mbappé and co au PSG afin de progresser encore davantage. De toute évidence, les prochains jours seront déterminants alors que le nom de Steven Gerrard revient en boucle pour prendre la suite de Carlo Ancelotti à Everton.