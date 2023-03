Kaoru Mitoma, le PSG tente un coup surprenant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur de 9 buts et 6 passes décisives cette saison avec Brighton, Kaoru Mitoma suscite la curiosité du PSG au mercato.

D’ores et déjà tourné vers le prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes et certaines sont plus étonnantes que d’autres. A en croire les informations de Goal, Luis Campos a manifesté son intérêt pour Kaoru Mitoma, attaquant de couloir de 25 ans évoluant à Brighton et auteur de 9 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Méconnu en France, le Japonais est néanmoins un joueur suivi par les recruteurs de nombreux grands clubs en Europe. Et pour cause, le Paris SG n’est pas le seul « top club » à s’intéresser de près à Kaoru Mitoma puisque le média fait également état d’un intérêt très sérieux du Real Madrid. Tandis que Florentino Pérez a fait savoir en interne que le club merengue ne recruterait pas massivement cet été, il envisage de procéder à une ou deux retouches au sein de son effectif et ses recruteurs songent fortement au Japonais de Brighton.

Mitoma ciblé par Arsenal, City, le Real... et le PSG

Recruté pour seulement 3 millions d’euros en provenance de Kawasaki en 2021, Kaoru Mitoma est en train de se faire un nom en Premier League. Du haut de ses 25 ans, ses qualités techniques n’ont pas échappé aux recruteurs du Real Madrid, lesquels ont amorcé des premières discussions avec Brighton dans le cadre d’un potentiel transfert l’été prochain. Outre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, des cadors de la Premier League sont également attentifs à l’évolution de ce dossier. En effet, Goal croit savoir que Manchester City et Arsenal sont à l’affût, prêts à dégainer une offre de transfert cet été pour Kaoru Mitoma. Reste maintenant à savoir quelle destination aura les faveurs du joueur, dont la valeur marchande a sensiblement augmenté depuis son arrivée à Brighton en 2021 pour 3 millions d’euros. On parle désormais d’un possible transfert à 20 millions d’euros pour Mitoma, qui a participé à la dernière Coupe du monde au Qatar avec le Japon et qui devrait à priori rejoindre un top club européen dans les mois à venir.