Kalimuendo quitte le PSG et fait un aveu

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La semaine dernière, le PSG a officialisé le départ d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais pour près de 25 millions d’euros.

Malgré une superbe préparation sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Arnaud Kalimuendo a fait le choix de quitter la capitale française. Après deux saisons en prêt au RC Lens, l’international espoirs français va poursuivre sa progression à Rennes, un club qui vise l’Europe chaque saison. Chez les supporters du PSG, il y a tout de même un brin d’amertume car Arnaud Kalimuendo semblait prêt à intégrer la rotation des attaquants et à jouer les doublures derrière Messi, Neymar et Mbappé en compagnie d’Ekitike et de Sarabia. Présenté ce mardi en conférence de presse par le Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo est revenu sur les conditions de son départ du PSG. Le nouvel attaquant breton a par ailleurs dévoilé qu’il n’avait eu aucune discussion avec Christophe Galtier au sujet de son utilisation et de son avenir.

Le PSG n'a pas discuté avec Kalimuendo

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arnaud Kalimuendo (@arnaud_kalimuendo)

« Dans la vie, il est important de ne pas se mettre de barrière. Aujourd'hui, je suis concentré sur ce que je dois faire au Stade Rennais. L'avenir dira ce qu'il se passera mais je vais faire mon boulot ici. Il n'y a pas de regret pour le PSG, je ne regrette rien dans la vie. J’ai pris la meilleure décision. Je voulais des conditions que je n'allais pas avoir au PSG. Sur ce que le club attendait par rapport à moi, je n'ai pas eu de discussion » a avoué Arnaud Kalimuendo, dont les déclarations ne manqueront pas de surprendre les supporters du PSG. Et pour cause, Christophe Galtier s’était montré très élogieux à l’endroit d’Arnaud Kalimuendo en conférence de presse au Japon. Il est donc assez étonnant que l’entraîneur parisien n’ait pas fait part au buteur de 20 ans de ses intentions à son sujet pour l’avenir…