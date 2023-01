Kai Havertz au PSG, la folle rumeur

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a trouvé un remplaçant potentiel pour Pablo Sarabia, parti à Wolverhampton. Il s'agit de Kai Havertz, le joueur offensif allemand de Chelsea. Luis Campos veut l'attirer en prêt et cela tombe bien la concurrence est absente, Bayern compris.

Le PSG compte bien tenir sa promesse au mercato hivernal, celle de recruter un joueur à chaque fois qu'un autre était vendu. Il y a une semaine, Pablo Sarabia quittait le club parisien pour Wolverhampton. Un transfert attendu pour un joueur seulement utilisé comme roue de secours au PSG. Néanmoins, malgré ce statut précaire, son départ s'apparente à un manque de plus pour Christophe Galtier. Luis Campos est donc chargé de trouver un nouvel élément, si possible plus fort que l'Espagnol. Le conseiller sportif du PSG a bien compris le message puisqu'il vise l'international allemand Kai Havertz.

Le PSG a le champ libre pour Havertz

Le milieu offensif de Chelsea, capable de jouer sur le front de l'attaque, a des envies de départ au mercato. Il faut dire que les Blues ne se privent pas d'acheter des joueurs en ce moment et plus particulièrement des concurrents au poste de l'Allemand. Une situation qui n'a pas échappé à Campos, déjà séduit par le profil de Havertz. Celui-ci correspond en plus aux demandes de Galtier dans ce secteur. « On cherche un joueur de côté. Grand, qui va vite, fort, qui frappe des deux pieds et qui met des buts de la tête », a t-il déclaré devant la presse à Lens lundi soir, décrivant presque parfaitement Havertz.

Le PSG travaille sur le dossier Kai Havertz (INFO Média Foot) https://t.co/KB4xg03P1F — MediaFoot (@MediaFootInside) January 20, 2023

Il faut maintenant définir les modalités d'un éventuel transfert. Selon CBS Sports, Campos veut un prêt avec option d'achat pour Kai Havertz. De quoi tenter de séduire Chelsea, lequel ne veut pas céder son joueur avant la fin de la saison. Le PSG a le temps de peaufiner son offre car aucun autre club n'est sur les rangs pour Havertz. Le Bayern Munich s'était aussi positionné au départ mais, selon plusieurs médias allemands, il a finalement lâché dans ce dossier complexe. Néanmoins, il semble pour le moment compliqué d'imaginer Chelsea lâcher l'ancien joueur de Leverkusen, malgré sa saison moyenne et le recrutement de Joao Felix jusqu'à la fin de la saison.