Juventus : Cristiano Ronaldo en roue de secours du PSG ?

Dans : PSG.

A la surprise générale, Cristiano Ronaldo a démarré sur le banc face à Bologne dimanche soir. Une décision étonnante de la part de la Juventus Turin…

Privée de son meilleur buteur, la Vieille Dame a fait le boulot en battant Bologne. Profitant du faux pas de Naples, la Juventus Turin a arraché dans la douleur sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Un moindre mal pour les Bianconeri, qui doivent maintenant gérer l’avenir d’Andrea Pirlo et de certains cadres… dont Cristiano Ronaldo. Son départ n’aurait quasiment fait aucun doute en cas de non-qualification en Ligue des Champions. Avec ce ticket arraché lors de l’ultime journée pour la C1, l’international portugais va-t-il rester à la Juventus Turin ? L’hypothèse d’un transfert chez un cador de Premier League ou de Ligue 1 est toujours sur la table selon le Daily Mail.

Le média britannique affirme ce mardi que Manchester United et le Paris Saint-Germain surveillent toujours avec la plus grande attention la situation de Cristiano Ronaldo, en fin de contrat avec la Juventus Turin en juin 2022. Les Red Devils et le PSG sont à l’affût, prêts à dégainer une offre pour récupérer l’international portugais. En ce qui concerne Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, les deux hommes sont cependant bloqués par le dossier Kylian Mbappé. Et pour cause, il est acquis que Paris ne passera à l’offensive pour Cristiano Ronaldo que dans le cas de figure où Kylian Mbappé quitterait la capitale française. Pour l’heure, l’attaquant du PSG et de la France n’a toujours pas communiqué sa décision définitive, lui qui hésite à prolonger au-delà de 2022. Du côté de Manchester United, aucun gros départ n’est prévu en attaque et même Edinson Cavani devrait rester. Les pensionnaires d’Old Trafford ne souhaitent toutefois pas se précipiter et évaluent avec précision toutes les données économiques de cet éventuel deal…