Julian Alvarez répond au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se cherche des nouveaux éléments offensifs. Parmi les joueurs qu'adorent les champions de France : Julian Alvarez, qui se pose pas mal de questions concernant son avenir à Manchester City.

A Paris, les fans et observateurs attendent impatiemment du renfort. C'est aussi et logiquement le cas de Luis Enrique. L'entraineur espagnol se cherche des joueurs capables d'apporter une vraie plus-value et pouvant s'inscrire dans son système de jeu. Parmi les joueurs convoités par le Paris Saint-Germain : Julian Alvarez. Le prodige argentin de Manchester City n'est plus contre l'idée de quitter le nord de l'Angleterre. Mais il veut prendre son temps et peser le pour et le contre. Outre le PSG, l'Atlético Madrid rode aussi pour tenter de l'enrôler.

Julian Alvarez au PSG, rien n'est mort

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JULIÁN ALVAREZ🕷 (@juliaanalvarez)

Lors de quelques mots échangés avec Fabrizio Romano, Julian Alvarez a récemment fait part de son intention d'être plus respecté par Manchester City, quitte à aller voir ailleurs cet été si une belle offre lui était faite : « La saison dernière, j'étais l'un des joueurs avec le plus de minutes à City. Mais au final, vous n'aimez pas être exclu des matchs importants, vous voulez contribuer. Je vais prendre mon temps pour réfléchir à ce que je veux pour moi. Nous verrons ». Si le champion du monde quittait Manchester City, les champions d'Angleterre ne le braderont pas, conscients de sa grande valeur. En fin de contrat en 2028, Julian Alvarez est estimé à près de 100 millions d'euros par les Skyblues. Un énorme montant à aligner, même pour un PSG qui a en plus encore d'autres cibles à traiter pendant ce marché des transferts estival. Mais on est désormais fixé dans la capitale, Julian Alvarez n'est pas contre le fait de quitter Manchester City. Et ça fait déjà beaucoup pour entamer des négociations si nécessaire.