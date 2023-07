Julian Alvarez au PSG, l'énorme surprise du mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Déterminé à recruter un avant-centre durant le mercato estival, le PSG pourrait réaliser un très joli coup avec Julian Alvarez, barré par la concurrence démentielle d’Erling Haaland à Manchester City.

Depuis le début du mercato, plusieurs noms reviennent avec beaucoup d’insistance pour renforcer le Paris Saint-Germain au poste d’avant-centre. Randal Kolo-Muani, Victor Osimhen, Harry Kane et plus récemment Dusan Vlahovic sont les quatre joueurs ciblés par le PSG dans le secteur offensif, départ de Kylian Mbappé ou pas. Il est clair que tous ces joueurs apporteraient une réelle plus value au club de la capitale au poste d’avant-centre mais selon les informations du média argentin Aire Digital, une nouvelle piste prestigieuse est creusée par Luis Campos et nul doute qu’elle va provoquer un énorme emballement chez les supporters du Paris Saint-Germain.

Le PSG prêt à faire une folie pour Julian Alvarez ?

A en croire les informations du média sud-américain, le club de la capitale est très intéressé par Julian Alvarez, champion du monde en 2022 avec l’Argentine et qui fait office de doublure d’Erling Haaland à Manchester City malgré un talent monstrueux. Le club parisien s’est mis dans la tête que Julian Alvarez pouvait être l’avant-centre parfait pour son nouveau projet et envisage de soumettre une offre XXL au champion d’Europe en titre. Pep Guardiola n’est pas vendeur, bien conscient que l’Argentin n’est pas si loin du niveau d’Erling Haaland et qu’il représente l’avenir de Manchester City à ce poste.

Dès lors, il faudra payer une somme folle pour le déloger du club de Premier League. Paris est prévenu et semble prêt à toutes les folies pour recruter l’avant-centre des Citizens puisqu’une proposition à hauteur de 80 millions d’euros est évoquée. A ce prix, le champion d’Angleterre en titre pourrait céder et se séparer de son attaquant, auteur de 17 buts et 5 passes décisives la saison dernière malgré un temps de jeu famélique dans l’ombre du monstre Erling Haaland.