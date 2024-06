Julian Alvarez au PSG, feu vert de Manchester City ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG vise plusieurs joueurs offensifs cet été lors du marché des transferts. Un profil plait tout particulièrement à Luis Enrique : Julian Alvarez.

A Paris, c'est un peu le calme avant la tempête. Les champions de France multiplient les pistes pour se renforcer lors du marché des transferts. Le flou autour des droits tv, l'Euro 2024 et la Copa America ralentissent également les dossiers. Mais Luis Enrique a déjà coché plusieurs noms à tenter. Julian Alvarez en fait partie. L'Argentin, barré par Erling Haaland à Manchester City, n'est pas contre un départ de Premier League. S'il ne forcera pas forcément les choses, le champion du monde sera à l'écoute en cas de belle proposition. Le FC Barcelone et le PSG sont là. Si les Catalans devront vendre pour tenter le coup, Paris a lui les moyens de s'aligner sur les demandes de City et d'Alvarez.

Julian Alvarez et le PSG, ce n'est pas si simple

Ces dernières heures, via Caught Offside, on apprend que Manchester City vient d'ouvrir la porte pour une vente de Julian Alvarez si le joueur annonçait au club son désir de partir. En l'état actuel des choses, Pep Guardiola veut garder son joueur et compte bloquer les offres. Mais le clan de l'Argentin négocie avec le Paris Saint-Germain et un accord peut être espéré entre toutes les parties. Si le club de la capitale voulait s'attacher les services du joueur de 24 ans, il faudra en revanche débourser beaucoup d'argent, à savoir plus de 100 millions d'euros. Sachant que le PSG est aussi intéressé par un autre joueur qui vaut (plus) que cette somme : Khvicha Kvaratskhelia. Julian Alvarez s'occupera de son avenir à la fin de la Copa America avec l'Argentine. Son départ de City ne ferait pas les affaires du club, qui a déjà perdu pas mal de joueur offensifs lors des dernières fenêtres de mercato.