Jorge Mendes lance le PSG sur un crack à 25 ME

Par Corentin Facy

A l’affût d’une belle opportunité pour renforcer son milieu de terrain, le PSG pourrait se positionner sur André, l’international brésilien de Fluminense dont l’agent en Europe n’est autre que… Jorge Mendes.

Très actif lors du mercato estival au Paris Saint-Germain, le super agent Jorge Mendes n’a peut-être pas fini de placer ses joueurs dans le club de la capitale. Et pour cause, le média brésilien Terra.com nous apprend que l’agent de Marco Asensio ou encore de Gonçalo Ramos et de Bradley Barcola a soumis l’un de ses poulains à Luis Campos dans l’optique du prochain mercato hivernal. Il s’agit d’André, milieu de terrain défensif de 22 ans, international brésilien (4 sélections) qui évolue à Fluminense.

Le média indique que les plus gros clubs européens sont déjà sur les rangs pour accueillir ce joueur valorisé à plus de 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Liverpool, Fulham ou encore Arsenal ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt et pour Jorge Mendes, il est crucial que le Paris Saint-Germain se positionne sur un tel joueur. Du côté de Fluminense, on sait qu’il ne sera pas possible de retenir le joueur alors que la saison est terminée au Brésil et qu’un départ cet hiver est donc possible. Les dirigeants du club brésilien espèrent faire d’André la plus grosse vente de l’histoire de l’équipe.

André a une préférence pour l'Angleterre pour l'instant

Pour le PSG, la tâche sera néanmoins délicate car à ce jour, le joueur privilégie un départ vers la Premier League. Mais Terra rappelle qu’il n’y a pour l’instant aucun accord avec un club anglais, ce qui laisse un mince espoir au Paris SG de rafler la mise. Luis Campos devra toutefois aller vite et faire chauffer la carte bleue s’il veut s’attacher les services d’André, qui totalise 60 matchs disputés cette saison dans un pur rôle de milieu devant la défense. Un poste où le PSG aimerait se renforcer alors que les blessures de Fabian Ruiz et de Warren Zaïre-Emery fin novembre ont mis en évidence les manques au sein de l’effectif de Luis Enrique dans ce secteur de jeu.