Joker pour Carlos Soler, il aura une deuxième chance au PSG

Par Corentin Facy

Recruté 18 millions d’euros par le PSG il y a un an, Carlos Soler est pour le moment un gros flop du club parisien mais son départ n’est pas encore acté en raison de la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur.

Très probable successeur de Christophe Galtier au poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique va rabattre les cartes dans la capitale française. Avec la nomination de l’ancien sélectionneur de l’Espagne, certains indésirables vont peut-être retrouver un peu de crédit. Il y a peu de chances que cela arrive pour Renato Sanches en raison de ses nombreux pépins physiques ou encore pour Hugo Ekitike, dont le niveau semble bien loin de celui requis pour évoluer au PSG.

En revanche, certains joueurs pour qui l’adaptation à Paris a été difficile pourraient être relancés par l’ex-entraîneur du FC Barcelone. Ce constat est notamment valable pour Carlos Soler. A en croire les informations du journaliste spécialisé Jonathan Johnson, il ne serait pas surprenant de voir Luis Enrique tenter le tout pour le tout afin de relancer Carlos Soler, auteur de seulement 7 buts et 4 passes décisives en 38 matchs sous les couleurs du Paris Saint-Germain la saison dernière.

Le soldat Carlos Soler sauvé par Luis Enrique ?

Le média rappelle notamment que Luis Enrique avait sélectionné Carlos Soler pour la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l’Espagne et lui avait fait bénéficier d’un peu de temps de jeu. L’ancien meneur de jeu du FC Valence pourrait donc se retrouver de joueur indésirable à chouchou au PSG avec ce changement d’entraîneur. Il faudra bien sûr que Carlos Soler prouve sa valeur et rapidement car du côté des dirigeants, on reste convaincu de la nécessité de vendre l’ancien Valencien. Du côté de Luis Enrique en revanche, il pourrait exister une réelle volonté de conserver le joueur et de l’intégrer pleinement à la rotation au milieu de terrain pour la saison à venir.