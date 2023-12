Johan Micoud s'attaque au porte-drapeau du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé est sous le feu des critiques après des prestations décevantes au poste d’avant-centre au PSG ces dernières semaines.

Aligné à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain face au Havre, contre le Borussia Dortmund et sur la pelouse de Lille, Kylian Mbappé termine l’année 2023 de manière laborieuse. Invisible face aux Dogues dimanche soir au stade Pierre-Mauroy, l’international français n’a pas célébré son but inscrit sur penalty pour donner l’avantage à son équipe. Boudeur comme face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, le capitaine de l’Equipe de France n’est pas dans son assiette et les consignes de Luis Enrique ne sont pas pour lui plaire que ce soit au sujet de son positionnement ou sur la manière de gérer certains matchs. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Johan Micoud a réagi à la mauvaise passe traversée par la star du football français et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex-milieu des Girondins de Bordeaux n’a pas volé au secours de « KM7 ».

Kylian Mbappé's 180th goal in Ligue 1 🇫🇷🔝 pic.twitter.com/9tOP5A8da3 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 17, 2023

Au contraire, le consultant de l’Equipe du Soir estime que Kylian Mbappé n’est plus que l’ombre de lui-même et que cela fait un moment que ça dure. « Ce n’est pas une question d’aimer ou de ne pas aimer le joueur. Le constat, c’est que ça fait un an et demi que ce qui le sauve, ce sont ses statistiques. Il y a un an et demi, c’était un vrai joueur de foot et dès qu’il touchait le ballon, c’était la foudre. Ça partait, ça amenait la peur chez l’adversaire. Il y a deux ans, on faisait carrément des débats à dire que si Mbappé jouait, l’équipe adverse jouait différemment. Aujourd’hui, ce n’est plus du tout le cas. Ses buts le sauvent, il marque beaucoup de penalty, ça sauve encore un match très moyen dimanche contre Lille » analyse le spécialiste de la Ligue 1 avant de conclure.

Johan Micoud tape fort sur Kylian Mbappé

« L’an dernier, le problème c’était qu’il ne voulait pas être pivot avec Messi et Neymar. A un moment donné, tu as 24 ans, si tu veux être le plus grand joueur du monde, tu prends les choses en mains et c’est toi le patron de l’équipe. Il a fait beaucoup de choses pour être le patron de cette équipe et pourtant aujourd’hui, le point fort du PSG c’est le côté droit. Il y a un vrai soucis » estime Johan Micoud, inquiet pour Kylian Mbappé et pour le Paris Saint-Germain au vu de la trajectoire descendante de la carrière de l’attaquant francilien à seulement 24 ans. Espérons pour le PSG ainsi que pour l’Equipe de France que l’ancien Monégasque saura rebondir et retrouver le niveau sensationnel qui peut être le sien.