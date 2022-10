Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ces derniers jours, le PSG s'est empêtré dans une crise sans précédent avec la perspective de voir partir Kylian Mbappé prochainement. De quoi faire le bonheur de Joao Felix, lassé par l'Atlético Madrid et approché de plus en plus par le PSG.

Et si Kylian Mbappé n'était pas le visage du PSG de demain ? On pensait pourtant le contraire en mai dernier quand le club parisien prolongeait le gamin de Bondy au nez et à la barbe du Real Madrid. Depuis, tout le monde a déchanté à commencer par le joueur lui-même. Il est apparu cette semaine que Kylian Mbappé voulait quitter le PSG, déçu par les promesses non tenues par la direction sportive sur le mercato et par les révélations d'une armée médiatique créée à ses dépens. L'hiver prochain, l'attaquant français pourrait dire adieu aux Parisiens, les laissant sans tête de gondole désignée.

Joao Felix pour remplacer Mbappé, le Portugais dit oui

En effet, avec un Lionel Messi tout proche de la fin de carrière et un Neymar pas toujours régulier dans ses performances sur le terrain, il risque de manquer un leader en attaque à court terme. Le PSG réfléchit déjà à un remplaçant pour Kylian Mbappé. Un nom ressort du lot en Espagne, notamment pour Fichajes, celui de Joao Felix.

🚨En cas de départ de Leo Messi🇦🇷, le PSG tentera Joao Felix 🇵🇹 en 2023. @brunoandrd pic.twitter.com/O5c2WosnyS — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) October 14, 2022

Les Parisiens sont souvent en discussion avec l'entourage de la pépite portugaise. Une aubaine pour Felix qui ne se plaît plus à l'Atletico Madrid, sous les ordres de Diego Simeone. « L'international portugais comprend qu'avec Simeone sur le banc, il ne continuera pas à progresser en tant que joueur », précise le média espagnol. Le PSG constitue le lieu idéal pour qu'il progresse à l'avenir. Toutefois, les Parisiens devront convaincre les Colchoneros. Ceux-ci ne sont pas opposés à une vente, mais pas à moins de 120 millions d'euros. Une somme importante alors que le PSG peine à respecter le fair-play financier.