JO 2024 ‍: Mbappé oublié par le Real Madrid, un brutal revirement

Par Hadrien Rivayrand

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont déjà dans quelques esprits. Au Real Madrid, on a décidé que certains joueurs ne les feraient pas, mais le cas Kylian Mbappé n'est pas évoqué.

Le Real Madrid compte dans son effectif des joueurs français susceptibles de disputer les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est notamment le cas d'Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni et probablement... Kylian Mbappé. Il reste difficile de savoir si ce dernier pourra les jouer malgré son envie de le faire. Selon RMC et L'Equipe, la tendance n'est pas très bonne pour le joueur du PSG. La raison ? Le fait que le Real Madrid, son prochain club, ne soit pas du tout chaud à l'idée de libérer ses joueurs pour cette compétition. Le 26 février dernier, le club espagnol a d'ailleurs envoyé un e-mail à la Fédération française de football pour lui faire part de sa décision de ne pas libérer deux de ses joueurs pour les Jeux olympiques. Deux seulement ? Oui confirme Le Parisien qui fait une sacrée révélation sur la fameuse liste transmise par Florentino Perez cette semaine à la Fédération Française de Football.

Le Real Madrid prévient la France

Qualification pour les quarts de finale. 🔴🔵 pic.twitter.com/GVbuld3pJ3 — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 5, 2024

Selon les informations du Parisien, qui a vu le fameux document, le Real Madrid a indiqué que seuls Ferland Mendy et Eduardo Camavinga ne seraient pas autorisés à se rendre à Paris pour les JO. « Concernant votre demande de documentation et l’éventuelle convocation de nos joueurs Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, nous avons le regret de vous informer qu’en raison du fait que les Jeux olympiques de Paris 2024 ne se dérouleront pas aux dates FIFA (…) notre club n’autorise pas la mise à disposition de ces joueurs », précisent notamment les Merengue. Aucune mention donc pour Tchouaméni et encore moins concernant Mbappé pour le moment. En tout cas, la position du Real Madrid est claire, même si nos confrères rajoutent que Thierry Henry et la FFF ne baisseront pas les bras pour tenter de convaincre le club espagnol de revenir sur sa décision. Et cela avec d'autant plus de vigueur que les prochains adversaires de Manchester City en Ligue des champions n'ont pas fermé toutes les portes.

Bien évidemment, on peut aussi se dire que le Real Madrid ne peut pas décemment pas parler de Kylian Mbappé puisque le joueur du PSG n'a pas encore signé officiellement. Mais le club espagnol pouvait se contenter d'indiquer dans ce document qu'il refusait de laisser la totalité de ses internationaux français à la disposition de l'équipe de France olympique comme le lui permet la FIFA. Et cela sans donner les noms des joueurs concernés. Mais en citant Camavinga et Mendy, le flou existe pour Tchouaméni et Mbappé, les deux joueurs ayant peut-être déjà négocié avec Florentino Perez sur ce sujet hautement sensible. Surtout en France où le tournoi olympique de football est susceptible de nous apporter une médaille d'or, surtout si Kylian Mbappé est aligné avec Antoine Griezmann et Olivier Giroud, ce que souhaite faire Thierry Henry.