Ita : Fabian Ruiz c’est 100 ME, le tarif spécial PSG

Cet été, le PSG cherchera à renforcer son milieu de terrain et dans cette optique, le profil de Fabian Ruiz plaît beaucoup à Leonardo.

Il y a quelques jours, Damien Degorre dévoilait sur le plateau de La Chaîne L’Equipe que le Paris Saint-Germain allait dégraisser au milieu de terrain. L’idée de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo est de se débarrasser de Danilo Pereira, de Gueye ou de Paredes afin d’alléger la masse salariale du club et ainsi pouvoir investir sur un milieu de terrain de calibre international. Ces derniers jours, le nom de Fabian Ruiz revient en boucle en Italie. A en croire les informations obtenues par Calcio Mercato, le milieu de terrain espagnol de Naples est bien la piste privilégiée du Paris SG dans l’optique du mercato estival à ce poste de milieu relayeur.

Sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2023, Fabian Ruiz perçoit actuellement 1,5 ME par an, soit l’un des salaires les plus bas de l’effectif. Les négociations vont bon train entre Naples et l’entourage de Fabian Ruiz afin de trouver une solution pour prolonger avec une revalorisation salariale à la clé. Mais les discussions semblent dans une impasse, une situation dont aimerait profiter le Paris SG. Reste que le président Aurelio De Laurentiis n’est pas du genre à faire des cadeaux. Bien conscient de la puissance financière du PSG, l’homme d’affaires italien réclamerait la coquette somme de 100 ME pour son milieu de terrain international espagnol. Le média va même plus loin en affirmant qu’en cas de prolongation de Fabian Ruiz à Naples, Aurelio De Laurentiis aimerait inclure une clause libératoire proche de ce tarif. Désireux de renforcer son milieu de terrain mais pas à n’importe quel prix, Leonardo ne cédera pas à cette folie et tentera de faire retrouver la raison à son homologue napolitain au mercato. Sans quoi le PSG passera, avec regrets, à la piste suivante…