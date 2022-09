Isolé au PSG, Mbappé regrette sa décision

Dans : PSG.

En ouvrant de nouveau la porte au Real Madrid dans une déclaration, Kylian Mbappé a relancé les rumeurs en Espagne. Un journaliste local sent l’attaquant isolé au Paris Saint-Germain et croit savoir que le Français regrette d’avoir planté la Maison Blanche pour une prolongation.

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait bien reprendre. Alors que la prolongation signée cet été avait mis un terme aux rumeurs, provoquant même la colère des observateurs madrilènes, l’attaquant du Paris Saint-Germain a tout relancé avec une déclaration assez étrange sur le Real Madrid. « On ne sait jamais ce qu’il va se passer, confiait le Français au New York Times. Je n’ai jamais joué là-bas, mais on dirait que c’est ma maison ou quelque chose comme ça. » Il n’en fallait pas plus pour alerter la presse espagnole.

Déjà les regrets de Mbappé ?

Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, le journaliste José Félix Diaz a tenté d’analyser la sortie médiatique de Kylian Mbappé. Et selon le spécialiste du quotidien Marca, qui s’appuie également sur des images où l’attaquant paraît isolé au Paris Saint-Germain, l’international tricolore regretterait d’avoir planté le Real Madrid pour une prolongation au club francilien. « Ce que pense Kylian Mbappé actuellement ? "J'ai merdé", a relayé notre confrère espagnol. De nombreuses personnes autour d'eux et à l'intérieur de l'équipe le pensent. »

« Il n'a rien dit mais ses déclarations d'il y a quelques jours ont été remarquées, a poursuivi José Félix Diaz. Il va à New York et il parle encore du Real Madrid dans le New York Times alors qu'il a prolongé au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça veut dire ? » Il est vrai que l’on peut s’interroger sur la communication et le timing de Kylian Mbappé. De plus, l’entente spéciale entre Neymar et Lionel Messi n’échappe à personne. Cela reste tout de même insuffisant pour parler d’isolement.