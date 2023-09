Ilyes Housni nationalisé qatari, la France et le Maroc sous le choc

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ilyes Housni a quitté Paris dans la nuit de lundi à mardi pour rejoindre Al-Sadd au Qatar. Un transfert surprise qui cache aussi la volonté de l'Emirat de récupérer un jeune prometteur pour sa sélection.

Les supporters du PSG ont été surpris en pleine nuit par l’annonce du prêt d’Ilyes Housni à Al-Sadd, l’un des principaux clubs du championnat qatari. Visiblement, le jeune attaquant parisien a compris qu’il n’aurait pas sa chance cette saison, et évoluer avec la réserve n’était pas une option. Faute d’avoir pu ficeler un départ provisoire dans une formation de Ligue 1 ou de Ligue 2, malgré l'intérêt de Valenciennes pendant l'été, le PSG a donc décidé de l’envoyer à Doha. Un choix qui interpelle sachant que le championnat de l’Emirat est encore très loin de celui de son voisin saoudien par exemple. Mais en toute discrétion, Nasser Al-Khelaïfi a déjà envoyé plusieurs de ses jeunes là-bas, comme Younes El Hannach, Kaïs Najeh ou encore Sekou Yansane.

Le Qatar pense à sa sélection

OFFICIAL | French player Ilyes Housni has signed for #AlSadd for the 2023-24 season from Paris Saint-Germain#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/G9Anixkx7A — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) September 18, 2023

Dans la foulée de cette arrivée surprise, une deuxième onde de choc s’est faite ressentir. En effet, si Ilyes Housni arrive aussi jeune, à seulement 18 ans, au Qatar, c’est aussi dans le but de lui faire prendre la nationalité qatarie, et renforcer la sélection nationale avec des joueurs prometteurs. Plusieurs comptes spécialisés sur le football marocain révèlent ce mardi que Housni a accepté de faire partie du projet de construction d’une équipe nationale forte pour l’Emirat. Le jeune attaquant du PSG, né à Créteil dans le Val-de-Marne, évolue en équipe de France chez les jeunes. Mais il intéressait surtout le Maroc, pays d’origine de ses parents, et qui avait bon espoir de le convaincre de rejoindre les Lions de l’Atlas dans les années à venir. Cet espoir n’est visiblement plus là, car le joueur aurait accepté de faire les démarches pour changer de nationalité sportive. Sa signature dans le club de Doha aussi jeune en serait la première phase.

Des éléments à confirmer sur la durée donc, même si le projet est pour le moment de revenir au PSG en fin de saison et de trouver sa place au sein du club parisien ou bien de partir dans une formation européenne lors du mercato 2024. En attendant, le prometteur attaquant va avoir du mal à ne pas se faire oublier, même s’il pourra disputer la Ligue des Champions d’Asie, sur laquelle un gros coup de projecteur va être mis étant donné le recrutement effectué par les clubs d’Arabie Saoudite.