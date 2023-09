Il vire Neymar et Messi, le PSG déchire sa lettre de licenciement

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain affiche une belle sérénité à l'entame de l'automne, et la victoire de dimanche contre l'OM a confirmé que le club de la capitale avait réussi sa révolution. Luis Campos, longtemps menacé, va rester à son poste.

Pas grand monde n’y croyait, mais finalement l’ordre donné par Nasser Al-Khelaifi de tout changer au PSG a été respecté. Durant un été 2023 pas loin d’être meurtrier, Paris a tourné la page de ses années « bling bling ». Après le feuilleton Kylian Mbappé, qui s’est bien terminé, même si l’on ne sait pas exactement dans quelles conditions, Luis Campos a réussi à faire un ménage XXL dans le vestiaire des champions de France, laissant partir Lionel Messi sans lui faire aucune offre, et virant en une semaine Neymar vers l’Arabie.

Tout cela sans parler des autres joueurs recasés un peu partout en Europe, et évidement sans évoquer le recrutement des joueurs ciblés par le Paris Saint-Germain (Kolo Muani, Dembélé, Barcola…) . Pour Luis Campos, ce coup de balais parfaitement exécuté a probablement évité de se faire lui aussi virer sans ménagement. Car le dirigeant qatari du PSG attendait clairement son conseiller sportif au tournant.

Luis Campos a sauvé son emploi au PSG

Pendant plusieurs semaines, la rumeur d’un limogeage de Luis Campos du PSG a même circulé, le Portugais étant accusé de privilégier ses intérêts personnels lors du mercato, sa relation avec Jorge Mendes étant pointé du doigt. Le climat autour de Campos était très étrange, d’autant qu’il avait, en plus, été contrarié par le départ de Christophe Galtier, son chouchou, et l’arrivée de Luis Enrique. Mais entre les deux hommes, le courant est finalement bien passé et cela a évité que Luis Campos soit débarqué d’urgence.

Al-Khelaifi n'est plus obsédé : « La Ligue des champions c’est fini » https://t.co/CVxNOuJ1Rx — Foot01.com (@Foot01_com) September 24, 2023

Et Le Parisien affirme qu’il n’y a désormais plus aucun danger pour celui qui a aussi un rôle de conseiller avec le Celta Vigo, Nasser Al-Khelaifi ayant apprécié la manière dont le Portugais de 59 ans a réussi à évacuer les doutes sur ses capacités à être à la hauteur. « Le travail entrepris par Campos sur le plan des départs n’a pas non plus échappé à NAK qui a apprécié sa volonté de se séparer des gros salaires (Messi, Ramos, Neymar, Verratti) et des indésirables (Icardi, Draxler, Wijnaldum, Paredes, Sanches). Ces transferts ont permis de libérer de la masse salariale et de régénérer l’effectif, deux objectifs qu’on lui avait fixés », explique le journaliste du quotidien francilien. Cependant, Luis Campos a un sacré caractère, et parfois cela passe mal en interne. Mais tant qu'il sera soutenu par le Qatar, il ne craint rien et peut envisager l'avenir au PSG sereinement.