Luis Campos viré en septembre, ça souffle fort au PSG 

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'état de grâce est fini pour Luis Campos, qui ne convainc pas au mercato et dont la proximité avec Kylian Mbappé n'a pas empêché le clash de ces derniers jours. Le PSG compte s'en séparer au lendemain du mercato estival.

Ramené par Kylian Mbappé en personne pour s’occuper du mercato du Paris SG à la place de Leonardo, Luis Campos a réalisé un énorme bide pour sa première tentative. Il a néanmoins gardé la confiance de ses dirigeants pour cet été, même si ses choix de s’orienter vers toujours le même portefeuille de joueurs commencent à agacer les propriétaires du PSG. Ses initiatives sont toujours très discutées et sous son commandement, le champion de France a clairement perdu de sa superbe, et a laissé filer plusieurs gros dossiers, avec les échecs pour faire venir Robert Lewandowski en 2022 ou Harry Kane cet été. Résultat, la crispation est telle que celui qui est aussi directeur sportif du Celta Vigo risque d’être éjecté du club parisien dès la fin du mercato.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

C’est l’information dévoilée par Le Parisien ce jeudi, et qui évoque une réunion qui pourrait sceller son sort et qui sera faite dès la fin du mercato. Forcément, les dernières transactions que le PSG va pouvoir faire en ce mois d’août compteront aussi, mais pour le moment, Nasser Al-Khelaïfi ne semble plus faire confiance à Luis Campos pour l’avenir. Le fait que Kylian Mbappé décide d’afficher son désir de ne pas prolonger a forcément joué en défaveur du Portugais, qui était l’un des soutiens officiels de l’attaquant français au club. Depuis, les choses se sont dégradées et l’ancien dirigeant de l’AS Monaco ne souhaitait par exemple pas voir le PSG se passer de son numéro 7 pour la tournée en Asie, et ainsi officialiser le clash entre les deux parties.

L'échec au mercato fatal à Luis Campos ?

Mais le principal reproche du club francilien à l’encontre de son conseiller sportif reste les choix effectués au mercato, et notamment l’échec pour faire venir Milan Skriniar au mercato d’hiver de la saison 2022-2023, alors que le PSG voulait absolument se renforcer derrière. L’élimination en Ligue des Champions a donné raison à ceux qui critiquaient Luis Campos en interne. Même si cela n’empêche pas le Portugais d’avoir encore les mains libres pour ficeler des dossiers, comme celui de Gonçalo Ramos, son état de grâce est définitivement terminé, et son aventure pourrait bien se terminer au lendemain de la fermeture du prochain mercato.