Icardi demande de l'argent pour être viré du PSG

Par Marc Verti

À quelques jours de la fin du mercato, le PSG tente le tout pour le tout en essayant de vendre ses indésirables, dont Mauro Icardi. Alors que l'Argentin a des touches en Europe, il continue d'exposer ses exigences financières à Paris et de faire capoter son transfert.

Le PSG a visiblement toujours autant de mal pour chasser les derniers indésirables. Si Kalimuendo, Kehrer, Xavi Simons, Dagba, Wijnaldum et Areola sont partis, il reste plusieurs joueurs que le PSG aimerait voir quitter la capitale avant la fin du mercato. Parmi eux, Mauro Icardi. L'attaquant argentin n'est plus que l'ombre de lui-même et peine à retrouver le niveau qu'il avait atteint à l'Inter Milan. Pourtant, plusieurs clubs sont toujours intéressés par lui. Des clubs italiens, américains ou anglais. Mais celui qui est vraiment prêt à le relancer est le Galatasaray. Le club basé à Istanbul veut le mettre en concurrence avec Haris Seferovic et Bafetimbi Gomis. Selon les informations de RMC Sport, la formation turque a déjà formulé une offre de prêt au PSG qui aimerait inclure une option d'achat pour définitivement se débarrasser du joueur de 29 ans. De son côté, Icardi ne compte pas se laisser faire et en demande toujours plus à la direction parisienne.

Icardi réclame de l'argent au PSG

Le natif de Rosario est prêt à quitter le PSG, mais sous une condition. RMC Sport explique que l'international Argentin (8 sélections) souhaite obtenir une compensation financière de la part de Paris pour accepter de quitter le club et de rejoindre Galatasaray. Nul doute que son épouse et représentante Wanda Nara saura négocier ça au mieux dans les intérêts de son mari. C'est cet imbroglio qui fait pour l'instant ralentir les négociations entre les différentes parties. Afin de ne pas passer une année sans jouer, Maurco Icardi va devoir se résoudre à faire un effort, surtout à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar qui semble inatteignable pour lui. Écarté du groupe professionnel depuis la reprise de la Ligue 1, le temps est compté pour Icardi.