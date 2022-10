Kylian Mbappé craque, le PSG « pris en otage »

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le match nul du PSG à Reims (0-0) a confirmé que Kylian Mbappé n'était pas au sommet de son art actuellement. La star française des champions de France semble avoir perdu son football et les critiques sont sans pitié.

Lionel Messi ayant été mis au repos afin de se remettre d’un petit problème au mollet, et Neymar étant sur le banc de touche au stade Delaune, Christophe Galtier avait confié les clés du Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé. Mais cette idée n’a pas été payante et même si la rentrée du joueur brésilien a permis d’apporter un plus, il est clair que depuis quelques matchs, le numéro 7 du PSG n’est pas du tout au niveau attendu. Problème passager ou vrai souci pour Mbappé, les questions sont nombreuses concernant les difficultés actuelles de celui qui a porté Paris toute la saison passée. Après le match, Christophe Galtier n’a pas nié les soucis du champion du monde et a avancé un début d’explication. Pour le technicien parisien, sans Messi et Neymar, Mbappé s’est retrouvé un peu perdu.

Kylian Mbappé semble à côté de la plaque

L’explications de Galtier est relativement simple, et peut-être même simpliste. « Kylian Mbappé est un peu orphelin de Leo et Ney. Je m'en doutais, mais je pensais qu'au fur et à mesure du match ça irait. Dans mes plans, je voyais l'association avec Neymar exister à un certain moment du match, car Ney n'a pas débuté parce qu'il a beaucoup joué ces derniers temps. Évidemment que quand il est entré on a vu une bonne relation (...) Kylian est tombé sur un gardien qui a fait un arrêt décisif, ça se joue aussi à cela même si on ne peut pas que se contenter de ça », a fait remarquer l’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui veut endosser une partie de ce fiasco vu à Reims. Seul problème, ce n’est pas le premier match où Kylian Mbappé est à côté de ses pompes, sa prestation mercredi dernier contre Benfica n’ayant pas été géniale non plus. Et les critiques sont parfois sévères.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Pour preuve, sur RMC, Walid Acherchour s’est déchaîné contre Mbappé. « Depuis le début de saison, il traîne son spleen au Paris Saint-Germain. Les histoires de penalty, avec Vitinha…il a fait sa crise d’adolescence. Depuis deux ou trois matchs, il ne comprend pas son rôle, il ne veut pas jouer pivot (…) A chaque plan de Canal+ contre Reims tu as l’impression qu’il veut nous envoyer des messages : il baille, il braille, il souffle, il va voir Galtier, tout ce qu’il fait c’est pas dans le sens du jeu. Il se fourvoie. Je ne sais pas ce qu’il se passe dans sa tête (…) Il ne faut pas en prendre le PSG en otage de cette manière, personne ne dit rien car c’est Kylian Mbappé, mais si personne ne voit pas qu’il met une mauvaise ambiance au PSG, c’est grave. Si tu as montré ton intérêt pour rester au Paris Saint-Germain, ce n’est pas pour faire cela, ou alors il fallait aller au Real Madrid », a confié le consultant de la radio, histoire de dire le fond de sa pensée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Et Walid Acherchour n'est pas le pense à s'interroger sur les performances, et surtout le comportement actuel de Kylian Mbappé, dont certains pensent qu'il s'est totalement perdu dans ses priorités durant l'été. Sur son compte Twitter, Giovani Castaldi est lui aussi très dure avec l'attaquant français du PSG. « Depuis sa prolongation, l’attitude de Mbappé est mauvaise et nuisible à son rendement, les stats sont là mais le contenu est insatisfaisant pour un joueur comme ça. Sur le match, les Parisiens sont toujours friables psychologiquement », constate le journaliste de la chaîne L'Equipe. Et même au sein de la communauté des supporters du Paris Saint-Germain, on commence à s'agacer, tout en restant confiant. « Kylian Mbappé est méconnaissable il faut le dire et cela ne veut pas dire qu’il ne retrouvera pas son niveau rapidement. C’est juste une photographie à l’instant T, il n’est pas dans son assiette du tout depuis un moment. Ça arrive il faudra revenir très fort et très vite Kylian », écrit, par exemple, le compte @LaSourceParisienne. De son côté, et dans une brève story sur Instagram, Mbappé a donné rendez-vous à tout le monde mardi soir au Parc des Princes en Ligue des champions face à Benfica.