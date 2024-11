Hakimi, cette fixette fait peur au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Achraf Hakimi est sans doute le joueur du PSG qui sera le plus courtisé l’été prochain. Ciblé par le Real Madrid, l’international marocain fait également l’objet d’un intérêt de la part de Manchester City.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026, Achraf Hakimi fait partie des joueurs que le club de la capitale veut absolument prolonger, à l’instar de Vitinha ou encore Nuno Mendes. Le champion de France en titre a tout intérêt à se dépêcher pour ficeler le dossier de l’international marocain car ce dernier fait saliver de nombreux clubs européens. Comme indiqué ces derniers jours, le Real Madrid suit la situation de son ancien joueur, mais le club de la Casa Blanca n’est pas le plus chaud pour recruter Achraf Hakimi. A en croire les informations du site espagnol Strikers Futbol, c’est Manchester City qui est aujourd’hui le club le plus intéressé par Achraf Hakimi.

Manchester City est bouillant sur Hakimi

Même s’il n’est pas encore certain de rester au sein du club anglais, Pep Guardiola fait du latéral droit parisien sa cible n°1, dans le cas où il viendrait à rester manager du club britannique. L’entraîneur catalan estime qu’Achraf Hakimi a le profil idéal pour intégrer son schéma de jeu et en fait une priorité, voire carrément une fixette au cours des dernières semaines. Le média précise que Liverpool a également un oeil sur l’ancien latéral du Borussia Dortmund et de l’Inter Milan mais pour Pep Guardiola, il est essentiel que Manchester City fonce sur Achraf Hakimi, quitte à combler toutes les exigences financières du PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

Reste que pour l’état-major du club de la capitale, Hakimi n’a pas de prix et il n’est tout simplement pas question de s’en débarrasser. Ce n’est pas Luis Enrique qui va dire le contraire, l’entraîneur parisien ayant encore clamé son amour à son défenseur marocain ce vendredi en conférence de presse, confiant qu’il s’agissait du meilleur latéral droit qu’il a eu l’occasion d’entraîner durant sa carrière. Un sacré compliment quand on sait que Luis Enrique a notamment dirigé Dani Carvajal en sélection ou encore Dani Alves avec Barcelone.