Haaland au PSG, 96 heures qui peuvent tout changer !

Par Claude Dautel

Afin de remplacer Kylian Mbappé si ce dernier part à Madrid, le PSG souhaite recruter Erling Haaland. Mais tout cela doit se boucler d'ici mardi minuit.

Auteur d’un but décisif dans le temps additionnel vendredi soir contre Hoffenheim, Erling Haaland a prouvé encore une fois son incroyable rage de vaincre et son efficacité redoutable. Le talent du cyborg norvégien n’a échappé à personne, et durant l’été les plus grands clubs européens se sont penchés sur son cas, avec toujours la même réponse de Dortmund, Haaland ne partira pas cet été. Et même si le club allemand sait que dans un an son attaquant aura une clause libératoire à 75 millions d’euros, tant pis, les dirigeants du BVB sont pour l’instant restés intraitables. Mais à moins de quatre jours de la fin du mercato, une attaque brutale pourrait venir du Paris Saint-Germain.

Haaland au PSG, le rêve du Qatar pour oublier Mbappé

Ces dernières heures, différents médias, dont L’Equipe et le Telegraph, affirment que pour remplacer Kylian Mbappé, s’il devait partir au Real Madrid, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo veulent faire venir Erling Haaland. Un choix validé par les supporters du Paris Saint-Germain lesquels estiment que Mbappé n’est plus réellement motivé par le club de la capitale, et que l’attaquant norvégien sera mieux qu’un remplaçant pour le champion du monde tricolore. Ce samedi, le hashtag #ComeToPSG a même envahi les réseaux sociaux, preuve que du côté du Parc des Princes on a fait son choix.

مفاوضات هالاند متقدمة للغاية…لكن لايوجد اتفاق pic.twitter.com/rkvWulpRqQ — محمد الكعبي (@Qatari) August 27, 2021

Dans ce dossier, il y a tout de même deux problèmes, dont l’un est majeur. Car si le timing de ces deux opérations semble dur à tenir, on parle là du transfert des deux plus grands attaquants du football, c’est surtout du côté de Dortmund qu’on est inflexible. Après la vente de Jadon Sancho à Manchester United, le BVB aurait du mal à compenser le départ de dernière minute d’Erling Haaland au Paris Saint-Germain, malgré la montagne d’or payé par le PSG. Et les dirigeants allemands sont décidés à conserver leur star.

ERLING HAALAND WITH AN INJURY TIME WINNER FOR DORTMUND! 💛 pic.twitter.com/S1t2GZNRTv — ESPN FC (@ESPNFC) August 27, 2021

Du côté des atouts du PSG dans le dossier Haaland, il y en a qui est majeur. C’est que Mino Raiola, l’agent du prodige norvégien, est très proche de Leonardo, on l’a encore constaté lors de ce mercato. Et il se dit que pour convaincre Erling Haaland de bouger, Raiola souhaite une énorme commission que seul un club comme Paris ou Manchester City peut lui régler. L’agent italien l’a prouvé dans le passé, il est capable de remuer ciel et terre lorsque son intérêt financier le justifie. Cela peut évidemment changer la donne dans cette opération, même si pour l'instant tout semble indiquer que Kylian Mbappé restera au PSG...et Haaland à Dortmund. Rendez-vous en 2022.