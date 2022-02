Gouiri au PSG, l'agent de Zizou s'en mêle

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Amine Gouiri ne cesse d'épater à l'OGC Nice. Grâce à ses buts et ses performances avec les Aiglons, il a attiré l'attention du PSG, lequel a tissé des liens avec son représentant lié aussi à une autre cible parisienne.

Il en a fait du chemin Amine Gouiri en un an et demi. Passé de jeune prometteur du centre de formation de l'OL à buteur prolifique de Ligue 1 avec l'OGC Nice, il est l'un des joueurs majeurs de cette saison en France. Auteur de onze buts toutes compétitions confondues dont dix en Ligue 1, il contribue grandement à la belle saison de Nice, troisième de Ligue 1 et qualifié pour les demi-finales de la coupe de France. Son impact dans le jeu niçois est loué et n'a pas laissé insensible le PSG qui se montre intéressé par son profil depuis peu, surtout en prévision d'un départ de Kylian Mbappé la saison prochaine.

Gouiri, Zidane, le PSG a trouvé l'homme clé

Le joueur de tout juste 22 ans est prometteur, peut-être même tout proche de l'Equipe de France, et son profil correspond aux attentes parisiennes. Pour faciliter les contacts avec un attaquant qui risque d'être très sollicité cet été, le club parisien a noué des contacts avec son agent Alain Migliaccio comme le rapporte le journal espagnol AS.

Si le quotidien madrilène insiste sur cette information c'est qu'elle n'est pas anodine. En effet, l'agent français représente plusieurs grands noms du football français comme Laurent Blanc, Eric Cantona, Ludovic Giuly mais surtout Zinédine Zidane. Un nom très souvent cité à Paris ces derniers temps pour prendre le poste d'entraîneur la saison prochaine à la place de Mauricio Pochettino. Les attitudes du club parisien et de l'agent de 70 ans seront scrutées avec attention. Le PSG pourrait donc puiser fortement dans l'écurie Migliaccio et faire d'une pierre deux coups pour sa future équipe.