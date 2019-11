PSG : Paris dit déjà non à ce deal fixé à 10 ME

Dans : PSG.

En recrutant Keylor Navas en n°1 et Sergio Rico en n°2 cet été, le Paris Saint-Germain semblait avoir réglé tous ses problèmes à ce poste. Mais visiblement, la situation ne convient pas à Leonardo…

Pour ce qui concerne le poste de titulaire, Keylor Navas fait bien l’unanimité à Paris. Et malgré son match raté à Dijon, l’ancien du Real Madrid conserve la confiance du staff parisien et du directeur sportif Leonardo. Son remplacement l’été prochain n’est pas d’actualité. La donne est bien différente pour le rôle de n°2. Effectivement, Sergio Rico est prêté par le FC Séville mais selon L’Equipe, l’option d’achat estimée à 10 ME ne convient pas à Leonardo.

Ainsi, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a déjà lancé la chasse au gardien n°2 pour la saison prochaine. « Plusieurs profils sont bel et bien examinés par la direction sportive parisienne, notamment en Serie A – terrain de chasse privilégié de Leonardo – et en Amérique du Sud » précise le média, qui évoque par ailleurs la situation d’un certain Alphonse Areola, lequel n’est que prêté par le PSG au Real Madrid. Sauf énorme retournement de situation, le gardien formé à Paris ne sera pas conservé par le club de la capitale. Cela tombe bien, son intention n’était pas de revenir durablement au PSG, où il estime que son rôle de n°2 pourrait lui coûter sa place en Equipe de France. Ce chantier qui semblait refermé est donc d’ores et déjà rouvert à Paris.