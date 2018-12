PSG : Et si l'année 2018 était terminée pour Neymar à Paris ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Déjà incertain contre Liverpool, Neymar avait été étincelant avec le PSG face aux Reds, avant une rechute contre Bordeaux, laquelle avait fait craindre un forfait du joueur brésilien contre l'Etoile Rouge de Belgrade. Mais finalement Neymar était également au rendez-vous en Serbie et il a largement contribué à la grosse démonstration du Paris Saint-Germain face à une formation invaincue au Marakana cette saison. Mais, alors que le calendrier s'est subitement allégé, le club de la capitale va probablement mettre Neymar au repos jusqu'à la reprise début 2019.

Car, la star brésilienne du Paris SG n'est toujours pas à 100% et le staff parisien ne veut pas provoquer une catastrophe en l'obligeant à jouer contre Orléans mardi en Coupe de la Ligue ou le week-end prochain face à Nantes. « Vendredi, le Brésilien est une nouvelle fois resté aux soins et n’a pas participé à la séance collective. Le but du staff médical est de lui permettre de récupérer de son inflammation à l’adducteur droit, où le seul remède consiste à prendre du repos », explique Le Parisien, le quotidien francilien n'étant pas loin de penser que Neymar va pouvoir prendre de courtes vacances plus rapidement que ses coéquipiers. Et cette fois personne ne lui fera des reproches, le Brésilien ne s'étant pas économisé durant cette première moitié de saison.