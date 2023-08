Gonçalo Ramos en attente, le PSG craint le FPF

Dans : PSG.

Après la signature imminente du Français Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain devrait conclure le prêt avec option d’achat de Gonçalo Ramos. Le club de la capitale règle les derniers détails avec Benfica et prend soin d’éviter la menace du fair-play financier.

Etant donné le recrutement en cours, il est clair que le Paris Saint-Germain se prépare à disputer la saison sans Kylian Mbappé. Rappelons que l’attaquant français, non convoqué pour la tournée en Asie, se retrouve poussé vers la sortie après avoir refusé de prolonger son contrat qui expire en 2024. Son départ avant la fin du mercato n’est donc pas à exclure, tout comme la perspective d’une rétrogradation s’il venait à rester. Quoi qu’il en soit, l’effectif de Luis Enrique sera suffisamment armé si Luis Campos parvient à ses fins.

❗️ Le PSG et Benfica discutent des modalités de transfert de Gonçalo Ramos🇵🇹

➡️Les Portugais veulent 80M€

Pour le moment Paris propose un prêt avec OA obligatoire de 65 +15 M€



🔹Toutes parties sont confiantes.

Finalisation du dossier espérée la semaine prochaine au plus tard pic.twitter.com/Zr9inZSNK5 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 3, 2023

Car après la signature imminente de l’ailier Ousmane Dembélé, le conseiller football, qui a entamé des discussions pour Randal Kolo Muani, s’apprête à conclure l’arrivée de Gonçalo Ramos. La presse portugaise confirme que l’attaquant de Benfica devrait bien signer au Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Les deux clubs règlent actuellement les derniers détails du prêt avec option d’achat quasiment automatique. L’opération aboutira l’année prochaine à un transfert à 65 millions d’euros, plus 15 millions d’euros de bonus que Benfica juge atteignables.

Le PSG dribble le FPF

Ainsi, les 80 millions d’euros initialement réclamés seront bien récupérés. Il existe néanmoins un ultime point de désaccord. Si le Paris Saint-Germain souhaite négocier un prêt avec option d’achat, c’est pour éviter de payer le transfert cette année et éviter la menace du fair-play financier. Mais de son côté, Benfica veut conclure un prêt payant afin d’obtenir une partie de la somme dès cet été, et ainsi financer le recrutement du successeur de Gonçalo Ramos. Pas de quoi remettre en cause l’opération qui devrait aboutir assez rapidement.