Galtier marque l’histoire du PSG et envoie un signal

Par Corentin Facy

Mardi soir, Christophe Galtier a lancé dans le grand bain le très jeune Warren Zaïre-Emery en Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa.

Du haut de ses 16 ans et demi, Warren Zaïre-Emery est devenu mardi soir le plus jeune joueur de l’histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Excellent durant la pré-saison et toujours très performant en Youth League avec les jeunes du PSG, le milieu de terrain a été récompensé par Christophe Galtier. Après le succès probant du club de la capitale contre le Maccabi Haïfa lors de la cinquième journée de Ligue des Champions, Christophe Galtier a évoqué la progression de Warren Zaïre-Emery. Et pour l’ex-entraîneur du LOSC et de Nice, il était important de récompenser le milieu de terrain de 16 ans avec des minutes en Ligue des Champions. A travers ce changement, Christophe Galtier a envoyé un signal fort aux autres « Titi » qui aspirent à jouer en Ligue des Champions avec le PSG.

Zaïre-Emery plus jeune joueur du PSG en Ligue des Champions

Zaïre-Emery plus jeune joueur du club en Champions League !#𝗣𝗦𝗚𝗠𝗔𝗖 | #𝗨𝗖𝗟 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 25, 2022

« Par ce que Warren Zaïre-Emery montre à l'entraînement, en préparation et en Youth League, il me paraissait important d'envoyer un signal à nos jeunes. Si on travaille bien, qu'on a la qualité, qu'on est très professionnels, on peut jouer au Paris Saint-Germain » a lancé Christophe Galtier au sujet de Warren Zaïre-Emery, qui est devenu mardi soir le joueur le plus jeune de l’histoire du PSG en Ligue des Champions en pulvérisant le précédent record de Tanguy Kouassi, qui avait débuté en C1 avec Paris à l’âge de 17 ans et 6 mois contre 16 ans et 7 mois pour Warren Zaïre-Emery. Ces dernières années, il a régulièrement été reproché au PSG de ne laisser aucune chance à ses Titis. Christophe Galtier veut prouver que ce ne sera pas le cas cette saison en faisant jouer Zaïre-Emery mais également le jeune défenseur central El Chadaille Bitshiabu, qui a eu droit à sept minutes de jeu à Ajaccio en Ligue 1 le week-end dernier à seulement 17 ans.