Galtier sera licencié, l'entraîneur du PSG est déjà KO

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Pris dans une terrible polémique qui a déjà fait des dégâts alors même qu'aucune preuve n'a été apportée par Julien Fournier et ceux qui l'accusent, Christophe Galtier est en plein cauchemar. Et il sait désormais que son contrat avec le PSG s'achèvera brutalement au soir de la 38e journée de Ligue 1.

Face à la presse, à la veille du match décisif contre Lens dans la quête du titre de Champion de France, l’entraîneur du Paris Saint-Germain avait les traits tirés. Il est vrai que depuis quelques jours, Christophe Galtier est pris dans la tourmente provoquée par les révélations sur l’envoi, en 2022, d’un email de Julien Fournier, alors directeur du football de Nice, à Ineos, dans lequel l’entraîneur français est accusé d’être raciste. Pour en revenir au PSG, le club de la capitale avait envoyé Julien Meynard, l’ancien journaliste de TF1, afin d’apporter un vif soutien à Christophe Galtier, tout en rappelant que du côté de Doha on était intransigeant concernant ce genre d’accusation.

Galtier est persuadé d'être viré en fin de saison

Après voir lui aussi lu un communiqué, rappelant qu’il avait décidé de porter plainte contre ses accusateurs, l’entraîneur parisien a déroulé son discours habituel sur la préparation du match contre le RC Lens. Mais le coeur n’y semblait déjà plus, et pour cause. Le Parisien fait des révélations ce samedi sur la situation de Christophe Galtier, laquelle n’est pas bonne. Même si le PSG file vers un onzième titre de Champion, un record en France, le technicien tricolore de 56 ans a désormais compris que Nasser Al-Khelaifi et probablement Luis Campos ont scellé son sort.

« Galtier en est lui-même désormais convaincu, son expérience à Paris n’ira pas au-delà de cette saison. Il ne fait en revanche aucun doute pour ceux qui le côtoient qu’il ne lâchera pas le morceau », écrivent Stéphane Bianchi et Adrien Chantegrelet, qui pensent que pour l’instant les dirigeants parisiens n’ont pas informé leur coach de cette décision. En attendant, le Paris Saint-Germain doit finir sa saison, et pour cela, le technicien compte sur quelques soldats qui lui sont restés fidèles dans la tempête, y compris au sein de son vestiaire.

« Galtier en est lui-même désormais convaincu, son expérience à Paris n’ira pas au-delà de cette saison »

Tandis que Kylian Mbappé ne se mouille pas trop dans ce dossier, lui qui sait que la moindre communication de sa part sur ce sujet pourrait déclencher un séisme, Christophe Galtier a tout de même deux cadres dans la poche. « Pour tenir la rampe, il sait pouvoir compter sur son adjoint Thierry Oleksiak, dont la sagesse aide à l’apaiser. Sergio Ramos, dont l’expérience au Real est unique, et l’irréprochable soldat Danilo font aussi partie des relais sur lesquels il s’appuie dans la tourmente », précise le média francilien. Cela ne sera pas de trop pour finir une saison qui jusqu'au Mondial 2022 a été parfaite ou presque avant de totalement déraper dès le début du mois de janvier 2023.

Depuis, le PSG est devenu une équipe banale, se faisant sortir sans gloire de la Ligue des champions par le Bayern Munich et de Coupe de France par l'OM de manière encore plus pathétique. Si l'on ajoute à cela les cinq défaites en Ligue 1 depuis la reprise, on aboutit à un bilan qui ne laisse guère la place au doute concernant l'avenir de Christophe Galtier au PSG. Et si ce dernier a longtemps pensé avoir la confiance de ses dirigeants, à priori il a compris qu'après Koumbouaré, Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel et Pochettino il allait lui aussi passer à la moulinette parisienne.