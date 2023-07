Galatasaray a négocié à la hache avec le PSG

Le PSG a fini par envoyer définitivement Mauro Icardi en Turquie, même si les négociations ont été très drastiques avec Galatasaray.

Cela semble être très lointain, mais Mauro Icardi était le buteur numéro 1 du PSG à son arrivée en prêt de l’Inter Milan, formation dont il était le capitaine. L’Argentin avait empilé les buts, marquant 20 fois en 34 matchs pour être définitivement transféré par la suite pour 50 millions d’euros. La suite ne fut qu’un long fiasco, avec des soucis extra-sportifs et le football qui ne semblait plus être sa première priorité. Mis dans le loft deux années de suite, Icardi a réussi à rebondir du côté du Galatasaray, qui a bénéficié de ses services la saison passée sans payer une grande partie de son salaire. Et qui l’a acheté définitivement ce week-end, même si l’annonce officielle attend encore quelques jours.

More on Mauro Icardi deal. Galatasaray started negotiations with PSG when the asking price was close to €25m, then around €22m.



Deal now being completed for €10m fee as Icardi agreed terms on three year contract. ⤵️🇹🇷 https://t.co/JkoJDP1004