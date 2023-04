Furieux, Nasser Al-Khelaifi attaque en justice !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le président du Paris Saint-Germain a de la patience, mais cette fois trop c'est trop. Nasser Al-Khelaifi a décidé d'attaquer en justice une personne qui prétend avoir été enlevée et séquestrée au Qatar à l'initiative de NAK.

Depuis plusieurs mois, Tayeb Benabderrahmane, un spécialiste franco-algérien du lobbying affirme qu’en 2022 il a été enlevé en Qatar où il vivait avec sa famille. Cet « enlèvement » supposé aurait duré six mois, et avait pour but de le faire parler sur des documents confidentiels sur Nasser Al-Khelaifi, notamment lié à la vie intime du président du PSG, et d’autres sur l’attribution du Mondial au Qatar. Une nébuleuse affaire qui a déjà valu à Tayeb Benabderrahmane d’être mis en examen avec deux anciens policiers « pour trafic d'influence et corruption autour du Paris Saint-Germain. » Mais cette fois, c'est la très longue interview accordée par son accusateur à Libération et au Parisien qui a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Nasser Al-Khelaifi, au point de l’inciter à porter plainte.

Nasser Al-Khelaifi a décidé de porter plainte

Dans un communiqué transmis à l’Agence France Presse, les deux avocats du président du PSG, Maîtres Francis Szpiner et Renaud Semerdjian, ont annoncé que Nasser Al-Khelaifi avait décidé de contre-attaquer. « Après avoir pris connaissance des déclarations de M. Tayeb Benabderrahmane parues dans la presse le 28 avril, M. Nasser Al-Khelaïfi nous a chargés de porter plainte en diffamation contre M. Tayeb Benabderrahmane », indiquent les deux défenseurs du dirigeant qatari du Paris Saint-Germain. De son côté, le lobbyiste franco-algérien avait lui porté plainte en 2022 pour « tortures, enlèvement et séquestration ». La justice va donc suivre son cours dans ces nébuleuses affaires qui empoisonnent la vie de Nasser Al-Khelaifi depuis de nombreux mois. Et cela alors que de plus en plus de supporters du PSG se demandent si 12 ans après sa nomination au poste de président du club de la capitale, l'heure ne serait pas venue pour NAK de laisser sa place. A priori cela ne sera pas le cas cet été pour celui qui est toujours aussi proche de l'Emir du Qatar.