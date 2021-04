Foot : Le PSG vaut 2,5 milliard de dollars et adore ça

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain s'est réjoui de constater que sa valeur avait encore grimpé dans le classement des clubs de football ayant la plus forte puissance financière réalisé par le magazine Forbes.

Chaque année, le magazine américain Forbes établit un classement des clubs de football en fonction de leur valeur financière et ce lundi le PSG a appris que le concernant sa valeur était passée de 1,1 milliard de dollars à 2,5 milliard de dollars en trois ans. Grâce à cela, le Paris Saint-Germain entre dans le Top 10 de ce classement, et plus précisément à la 9e place. « Depuis le rachat par Qatar Sport Investment en 2011, et particulièrement au cours des cinq dernières années, le Paris Saint-Germain s'est imposé comme le club le plus dynamique du monde. En 2021, le Paris Saint-Germain entre pour la première fois dans le top 10 du classement Forbes depuis l'acquisition de QSI, date à laquelle le Club n'était pas considéré pour une valorisation parmi les 20 meilleures équipes mondiales (La première valorisation du Club par le magazine Forbes date de 2014, 415 millions de dollars, 15ème place) », rappelle le club de la capitale.

Pour Nasser Al-Khelaifi, il y a clairement lieu de se féliciter de cette énorme montée en puissance du PSG. « Ce classement est une nouvelle consécration de notre stratégie de développement. En moins de dix ans, la marque Paris Saint-Germain est devenue LA référence mondiale dans l’univers du sport et du lifestyle. Grâce aux efforts considérables déployés jusqu'à présent, nous disposons d’acquis solides pour construire nos futurs succès, sur comme hors du terrain », s’est réjoui celui qui est le président du Paris Saint-Germain depuis le rachat par le Qatar. Pour info, le club numéro 1 dans le classement réalisé par Forbes est le FC Barcelone avec 4,76 milliards de dollars tout juste devant le Real Madrid (4,75 milliards de dollars) et le Bayern Munich (4,15 milliards de dollars). Aucun autre club français ne figure dans les 20 clubs les plus valorisés, le 20e étant l'Ajax Amsterdam (413 millions de dollars).