Fini le Mbappé Saint-Germain ‍? Macron veut qu'il reste ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé est au centre de l'attention depuis quelques jours. Son avenir au PSG est plus incertain que jamais. Et si certains poussent pour que l'attaquant français partent à Madrid, le président de la République s'est invité une nouvelle fois dans l'opération.

Le PSG est face à une problématique importante. Depuis la lettre envoyée par Kylian Mbappé au club de la capitale, lui signifiant qu'il ne prolongerait pas son contrat après 2024, les champions de France hésitent quant à la marche à suivre. Soit vendre Mbappé dès cet été, soit tout faire pour le convaincre de prolonger en cours de saison. Car la volonté première du PSG est de ne pas laisser partir libre Mbappé. Si le joueur de 24 ans rappelle sa volonté d'aller au bout de son contrat, Paris pourrait donc décider de s'en séparer dès cet été, surtout que le Real Madrid pousse pour le récupérer. Pour certains observateurs, l'heure est venue de se séparer de Kylian Mbappé. C'est notamment l'avis de Romain Beddouk.

Le PSG doit se faire une raison

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste a en effet fait un petit rappel des polémiques créées par Mbappé cette saison malgré les torts du PSG. Et pour lui, l'ancien de Monaco serait mieux ailleurs qu'à Paris. « Kylian a aussi des torts. Lors du premier match de l'année au Parc des Princes, le 13 août, Mbappé est à l'origine de la première polémique de la saison avec le PenaltyGate. Ensuite en septembre, pendant la trêve internationale, il explique qu'il préfère l'animation en équipe de France plutôt qu'au PSG parce qu'à Paris, on lui demande de faire le pivot. Après le match contre Reims, il y aura son hashtag PivotGang. Puis il y a le match face à Benfica. Ce matin-là, on apprend dans la presse que Mbappé voulait déjà partir, déçu par le mercato parisien. Un mercato critiqué avant le premier rendez-vous de LdC. Ensuite vient la Coupe du monde. Il dit que c'est une obsession et qu'il a bâti sa saison sur cette compétition. Physiquement et mentalement. Le PSG a dû apprécier... (...). Le 6 avril, il a ensuite critiqué une vidéo du PSG qui le met en scène. Enfin, l'option non-levée... C'est beaucoup trop de polémiques et de défiance par rapport à sa hiérarchie. Est-ce qu'un joueur peut tout se permettre parce qu'il est le meilleur buteur de l'histoire du club ? Je commence à en douter et pour moi son avenir à Paris s'inscrit maintenant en pointillés », a notamment indiqué Romain Beddouk. Mais ce mercredi après-midi, celui qui a contribué à faire rester Mbappé au PSG est revenu à la charge.

De l'avis général, Emmanuel Macron avait pesé dans la balance l'an dernier lorsque le numéro 7 du Paris Saint-Germain avait choisi de prolonger. Le président français ayant reconnu qu'il avait contacté directement le joueur afin qu'il reste en Ligue 1. Kylian Mbappé l'avait d'ailleurs reconnu, à savoir que le chef de l'Etat voulait qu'il continue au PSG et ne quitte pas la France avait pesé dans son choix final. Et Emmanuel Macron vient à nouveau d'entrer dans la danse. En réponse à un jeune supporter parisien, qui portait un maillot floqué du nom de Mbappé, et lui demandait si Mbappé allait rester à Paris, le président de la République a été optimiste : « Je n’ai pas de scoop, mais je vais essayer de pousser pour ». En fait, la question est plutôt de savoir si le vice-champion du monde 2022 va prolonger au PSG ou partir libre dans un an, car le joueur de 24 ans a dit et répété qu'il voulait jouer avec Paris la saison prochaine.